الجيش اليمنى يرصد تعزيزات قتالية لميليشيا الحوثى جنوبى الحديدة

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رصدت قوات الجيش اليمنى، اليوم السبت، دفع ميليشيا الحوثى المتمردة المدعومة من إيران بتعزيزات جديدة باتجاه جنوبى محافظة الحديدة غربى اليمن.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمنى،"سبتمبرنت"، بأن قوات الجيش اليمنى قد رصدت اليوم، تحركات لمجاميع تابعة لميليشيا الحوثى، وأعداد من آلياتها القتالية صوب مديرية الدريهمى.

من ناحية أخرى، قصفت الميليشيا المتمردة مواقعا لقوات الجيش اليمني شرقي مديرية الدريهمي بالأسلحة الرشاشة، وكانت مليشيا قد قصفت ،أمس، بقذائف الهاون مواقع الجيش في منطقة الجبلية بمديرية التحتيا.

وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية، استهداف مواقع الجيش، في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.