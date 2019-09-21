الجبير: إيران استهدفت المملكة بأكثر من 260 صاروخا باليستيا و150 طائرة مسيرة

كتب محمد عبد العظيم

قال عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودى، أنه تم استهداف المملكة بأكثر من 260 صاروخا باليستيا و150 طائرة بدون طيار، مشددا على أن الهجوم على شركة أرامكو يعد اعتداءا على أمن الطاقة فى العالم بأكمله.

وأضاف عادل الجبير، خلال مؤتمر صحفى له اليوم، أنه على المجتمع الدولى مسئولية فى وضع حد للتصرفات والسياسيات الإيرانية العدوانية والتخريبية، لافتا إلى أنها لا تتماشى مع القوانين والأعراف الدولية، وبالتالى يجب على إيران احترام الدول وعدم التدخل فى شئون الأخرين، والتوقف عن تقديم الدعم إلى وكلائها الإرهابيين فى المنطقة.

وأوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودى، أن المملكة لم تطلق صاروخا واحدا أو طائرة أو حتى رصاصة باتجاه إيران، مؤكدا أن المملكة ستبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمن المنطقة، وأن عدم التصدى لإيران يشجعها على زيادة عدوانها.