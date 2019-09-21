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الجالية المصرية بأمريكا تقيم احتفالية كبيرة قبل وصول الرئيس السيسى نيويورك

السبت، 21 سبتمبر 2019 04:04 ص
الجالية المصرية بأمريكا تقيم احتفالية كبيرة قبل وصول الرئيس السيسى نيويورك الجالية المصرية
رسالة نيويورك : أسماء مصطفى

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اجتمع عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بنيويورك، فى احتفالية أقيمت قبل وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركة فى فعاليات الجمعية العامة بالأمم المتحدة.

وأقام أبناء الجالية المصرية، حفل عشاء ضم للمصريين من مختلف الولايات الأمريكية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، غادر القاهرة متوجهاً إلي نيويورك للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74، التى تنطلق فعاليات جلساتها يوم الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يكون رئيس الجمهورية ضمن أوائل الرؤساء الذين يلقون بيانات بلادهم فى الجلسة الأولى فى هذا الخصوص.

 

ويلقى الرئيس السيسي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 25 من سبتمبر الجاري، ويحمل في أجندته ملفات مهمة على النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية كافة؛ ودائمًا ما تكلل مجهوداته بدعوات من زعماء العالم.

 

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السيسى

نيويورك

امريكا

الامم المتحدة

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