التنمية المحلية تجرى مقابلات شخصية لـ223 من المتقدمين لشغل الوظائف القيادية

كتب على عبد الرحمن

ترأس وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، اللجنة العليا للقيادات، التى تقوم بإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل 69 وظيفية قيادية شاغرة بالوزارة وذلك فى ضوء الإعلان رقم 1 لسنة 2019 للتقديم على 5 وظائف رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و14وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية، و50 وظيفة مدير عام إدارة عامة .

وقال وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، إن اللجنة تضم فى عضويتها كل من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ واللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية السابق ونائب لمجلس الدولة وخبراء فى الإدارة المحلية والإدارة والمعلومات، مشيرًا إلى أنه يتم التعرف خلال المقابلات على خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف وذلك فى إطار من النزاهة والشفافية الكاملة .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيتم اليوم السبت، إجراء المقابلات الشخصية لحوالى 54 من المتقدمين، حيث سبق وأن قامت اللجنة خلال الأسابيع الماضية إجراء المقابلات لحوالى 169 شخصاً من إجمالى 442 من المتقدمين .

وقال الوزير، إن المتقدمين مقسمين كالتالى، 116 متقدم لشغل وظيفة رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و123 متقدم لشغل وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العليا و203 متقدم لشغل وظيفة مدير عام من درجة المدير العام، مؤكدًا أنه تم إجراء امتحان للمتقدمين بمركز إعداد القادة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى اللغتين العربية والإنجليزية والكمبيوتر والجدارات السلوكية وذلك على مدار يومى 19 و20 مايو الماضى.

وأكد الوزير سعى الوزارة بصورة دائمة لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصل تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن عملية اختيار القيادات المحلية تخضع لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية وكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية حتى ترتقى المنظومة المحلية بشكل جديد من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هذه المسابقة تأتى أيضاً فى إطار بناء وتحديث الهيكل الوظيفى للوزارة والارتقاء بمستوى الأداء، لافتاً إلى أنه يتم التقييم لكل المرشحين بناءً على عدة معايير فيما يخص القدرات العلمية والتاريخ الوظيفى ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات .

جدير بالذكر إن الوزارة قد أعلنت عن تلقى طلبات التعيين من الراغبين وقامت بمد فترة تلقى الطلبات حتى يوم 26 مارس الماضى لإتاحة الفرصة لعدد كبير من المتقدمين وذلك للعمل فى الوزارة فى ضوء الضوابط المنصوص عليها والواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ووفقاً للمسميات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية وموقع وزارة التنمية المحلية.