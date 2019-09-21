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التعليم: متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية بين التلاميذ لعدم انتقال الأمراض

السبت، 21 سبتمبر 2019 06:00 ص
التعليم: متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية بين التلاميذ لعدم انتقال الأمراض التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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مع بداية العام الدراسى الجديد واستقرار الدراسة فى جميع الصفوف الدراسية الأسبوع المقبل، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المدارس باتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية الصحية حفاظًا على سلامة طلاب المدارس.

ويجرى التنسيق مع مديريات وزارة الصحة لتوفير زائرة صحية فى المدارس وأطباء ومتابعة الحالة الصحية للأطفال مع أولياء الأمور وتعقيم المدارس حالة وجود أية أمراض معدية.

وتبدأ الدراسة فى الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى الأسبوع المقبل 21 سبتمبر الجارى، فى مختلف محافظات الجمهورية، بعدما انتظمت مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والابتدائى منذ يوم 11 سبتمبر الجارى، تطبيقًا للنظام التعليمى الجديد، الذى يفرض عدد أكبر من الساعات الدراسية على التلاميذ، ويزيد من البرامج والأنشطة المدرسية التى تزيد مهارات التعلم.

 


التربية والتعليم

العام الدراسى

بدء الدراسة

الصفوف الدراسية

اخبار

اليوم السابع بلس

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