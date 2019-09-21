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التعليم توجه المعلمين بتشجيع مهارات الطلاب ومساعدتهم على فهم المناهج

السبت، 21 سبتمبر 2019 02:21 ص
التعليم توجه المعلمين بتشجيع مهارات الطلاب ومساعدتهم على فهم المناهج وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم التنبيه على ضرورة تشجيع المعلمين للطلاب على مهارات الابتكار والإبداع وفهم المنهج تطبيقا لسياسات التعلم الجديدة فى النظام الجديد للتعليم، وابتعاد الطلاب عن الحفظ والتلقين.
 
واضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أن العام الدراسى الجديد سيكون هناك دوافع على خلق ثقافة العمل بروح الفريق داخل المؤسسات التعليمية والجد والاجتهاد والشرح داخل الفصول حتى يستفيد الطالب من أكبر قدر من المعلومات بشكل يجعله يستغنى ويبتعد عن الدرس الخصوصية.
 
وتبدأ الدراسة فى الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى 21 سبتمبر الجارى أى السبت المقبل.

 


التربية والتعليم والتعليم الفنى

العام الدراسى الجديد

النظام الجديد للتعليم

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