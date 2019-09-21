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التعليم تشرح تفاصيل "connect"مقرر الإنجليزى لطلاب النظام الجديد.. تعرف عليه

السبت، 21 سبتمبر 2019 08:40 ص
التعليم تشرح تفاصيل "connect"مقرر الإنجليزى لطلاب النظام الجديد.. تعرف عليه وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل تدريس كتاب كونكت connect الخاص باللغة الإنجليزية، والمقرر على تلاميذ نظام التعليم الجديد 2.0، فى الصفوف من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الابتدائى، العام الدراسى الجديد، 2019- 2020.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن كتاب ومنهج كونكت هو المقرر الأساسى الذى يتم التقييم من خلاله لجميع طلاب نظام التعليم الجديد، ويخصص له 4 حصص أسبوعيا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه نظرا لطبيعة المدارس الرسمية لغات و الخاصة لغات، فإنه يتم تدريس كتاب المستوى الرفيع، من خلال الكتب المعتمدة من الوزارة والمتوافقة مع نظام التعليم الجديد.

وشددت الوزارة على أنه يعتبر المستوى الرفيع من اللغة الانجليزية فى نظام التعليم الجديد مادة نجاح و رسوب ولا يتم إضافته إلى التقييم الأساسى، ويتم تدريسه بما يحقق نواتج التعلم المرجوة منه، ويخصص له حصتين أسبوعيا، على أن يتم إقرار الوحدات المراد تدريسها بالتنسيق مع توجيه اللغة الإنجليزية بكل مديرية وفقا لمستوى الطلاب، واحتياجاتهم ومدى استيعابهم للمادة المقدمة.

 


التربية والتعليم

كتاب كونكت

نظام التعليم الجديد

كتاب المستوى الرفيع

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