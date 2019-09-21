التايم: متاجر وول مارت الأمريكية توقف بيع السجائر الإلكترونية

كتبت رباب فتحى

قالت مجلة "التايم" الأمريكية إن وول مارت، أكبر متاجر تجزئة فى الولايات المتحدة أعلن أنه سيتم وقف بيع السجائر الإلكترونية فى سلسلة متاجره، عندما تبيع مخزونها الحالى.

وأوضحت التايم، أن هذه الخطوة ناتجة عن "التعقيد التنظيمى الاتحادى والمحلى المتزايد" فيما يتعلق بمنتجات السجائر الإلكترونية، كما أنه يأتي بعد إصابة مئات الأشخاص بمرض غامض ووفاة ثمانية فى ولايات مختلفة.

واعتبرت "التايم"، أن قرار وول مارت يعد بمثابة أحدث ضربة موجهة إلى صناعة السجائر الإلكترونية، والتى حاولت الترويج لمنتجاتها كبدائل أكثر صحة عن تدخين السجائر، والتى تتسبب في وفاة 480 ألف شخص سنويًا، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

واقترح الرئيس دونالد ترامب فرض حظر فيدرالى على السجائر الإلكترونية المنكهة (ذات نكهة) ومنتجات التبخير.

وحظرت ميشيجان بيع السجائر الإلكترونية المنكهة هذا الأسبوع، وفي يونيو ، أصبحت سان فرانسيسكو أول مدينة أمريكية كبرى تحظر بيع السجائر الإلكترونية.

كانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى، من الحزبين الديمقراطى والجمهورى حثت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية بحظر السجائر الالكترونية على الفور حتى ثبوت سلامتها على الصحة.

وفى رسالة للقائم بأعمال مفوض الإدارة ند شاربلس، استشهد أعضاء مجلس الشيوخ ديك ديربن، وليزا موركوفسكي، وجيف ميركلي، وريتشارد بلومنتال بتقارير نشرت مؤخرا عن 530 حالة إصابة بأمراض فى الرئة ترتبط بالسجائر الالكترونية فضلا عن ثمانى حالات وفاة.