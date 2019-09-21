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البنك العربى يفتتح فرعا له فى الصين

السبت، 21 سبتمبر 2019 08:15 م
البنك العربى يفتتح فرعا له فى الصين أرشيفية
وكالات

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افتتح البنك العربى، فرعه الجديد فى مدينة شنجهاى فى جمهورية الصين الشعبية، وذلك فى خطوة يهدف البنك من خلالها الى تعزيز تواجده فى السوق الصينية ضمن شبكة فروعه العالمية، والتى تضم نحو من 600 فرع منتشرة فى 5 قارات.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، يأتي افتتاح الفرع الجديد، بحسب بيان اصدره البنك اليوم السبت، بعد حصول البنك العربى على موافقة هيئة تنظيم قطاع المصارف والتأمين الصينية على تحويل المكتب التمثيلى للبنك فى مدينة شنجهاى الصينية الى فرع متكامل، معززا بذلك انتشاره الآسيوى والذى يشمل سنغافورة وكوريا الجنوبية.

ويعد البنك العربي من أوائل المؤسسات المصرفية العربية التي كان لها تواجد فى الصين، حيث افتتح البنك مكتبه التمثيلى الأول فى العاصمة الصينية بكين فى العام 1985 وتبعه افتتاح مكتبه التمثيلى الثانى فى مدينة شنجهاى فى العام 1996.


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