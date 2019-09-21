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"الاتصالات": انتهاء الفترة التجريبية للخدمات الرقمية ببورسعيد

السبت، 21 سبتمبر 2019 11:00 م
"الاتصالات": انتهاء الفترة التجريبية للخدمات الرقمية ببورسعيد وزارة الاتصالات- ارشيفية
كتبت: هبة السيد

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قال مسؤول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الفترة التجريبية للخدمات الرقمية الجديدة التى اطلقت ببورسعيد منذ عدة اسابيع قد انتهت، كما تم إضافة 30 خدمة رقمية جديدة للمرحلة الثانية، وسننتهى من إطلاق باقى الـ 174 رقمية ببورسعيد قبل نهاية العام.

و أشار المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أنه تم إطلاق "شاشة الوكالة" و الخاصة بتادية الخدمة نيابة عن العميل وذلك بمراكز البريد بمحافظة بورسعيد ومراكز الاتصال.

وأطلق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وقيادات وزارة الاتصالات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فى وقت سابق بوابة التحول الرقمى للمحافظة.

وتم الانتهاء من تنفيذ 230 كابينة "MSAN " ضمن خطة عام 2019 لمشروع التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد، بالإضافة الى الانتهاء من توصيل الفايبر لـ 648 مبنى وهيئة حكومية داخل المحافظة فى قطاعات "الصحة، والتموين، والتوثيق، والمرور، والنيابات العامة، وأقسام ونقاط الشرطة، والمحاكم، والشهر العقارى، والطب الشرعى، والمراكز اللوجيستية، مراكز خدمة المستثمرين، والنيابات الادارية، والمراكز التكنولوجية".


وزارة الاتصالات

بورسعيد

التحول الرقمي

شاشة الوكالة

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