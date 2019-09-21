الأوقاف تطلق المسابقة العالمية الـ27 للقرآن الكريم.. وتخصص فرع خاص لإفريقيا

كتب - إسماعيل رفعت

بجوائز إجمالي قيمتها مليون و 200 ألف جنيه، بزيادة 180 ألف جنيه عن العام الماضي

وتخصيص فرع خاص لحفظة القرآن الكريم من قارة إفريقيا، أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم للمسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الجديدة فى 5 أفرع، وخصصت لأفريقيا فرع خاص.

وقررت وزارة، الأوقاف تخصيص فرع خاص لحفظة القرآن الكريم من أبناء قارة أفريقيا ، مع تخصيص جائزتين: الأولى قدرها (150) ألف جنيه، والثانية (130) ألف جنيه لهذا الفرع، وذلك بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.

وقررت الأوقاف، أن تكون المشاركة من خارج جمهورية مصر العربية عبر الدعوات الرسمية التى ترسلها الوزارة للمؤسسات الدينية عبر وزارة الخارجية المصرية .

وجاءت جوايز المسابقة على النحو التالى..

الفرع الأول :

حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده، لدارسي العلوم الشرعية أو العربية بحد أدنى درجة الليسانس من جامعة حكومية معتمدة (للجنسين حتى سن الأربعين عامًا ) .

الفرع الثاني :

حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده وفهم مقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن (للجنسين حتى سن الثلاثين عامًا).

الفرع الثالث :

حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن من الدول الأفريقية .

الفرع الرابع :

حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده للناشئة ( للجنسين تحت 12سنة ) .

وذلك في الفترة من 8 فبراير2020م حتى 13 فبراير2020م .

وذلك بجوائز إجمالي قيمتها مليون وخمسون ألف جنيه ،

و حددتها الوزارة على النحو التالي :

الفرع الأول :

الفائز الأول 180 ألف جنيه .

الفائز الثاني 140 ألف جنيه .الفرع الثاني :

الفائز الأول 150 ألف جنيه .

الفائز الثاني 130 ألف جنيه .الفرع الثالث :

الفائز الأول 150 ألف جنيه .

الفائز الثاني 130 ألف جنيه . الفرع الرابع :

الفائز الأول 120 ألف جنيه .

الفائز الثاني 100 ألف جنيه .

وحددت الاوقاف، جائزة استثنائية قدرها ” مائة ألف جنيه ” لأفضل مركز ثالث .

يذكر أن تكريم المتسابقين يكون من قبل رئيس الجمهورية فى احتفالية مصر بليلة القدر بحضور دولى ومحلى كبير.