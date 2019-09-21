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"الأزهر" تستقبل الطلاب بالهدايا وتحية العلم ضمن الأنشطة الطلابية

السبت، 21 سبتمبر 2019 02:00 ص
"الأزهر" تستقبل الطلاب بالهدايا وتحية العلم ضمن الأنشطة الطلابية الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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يبدأ اليوم نحو 400 ألف طالب بجامعة الازهر بدء العام الدراسى 2019-2020، حيث أعدت الجامعة برنامج لاستقبال الطلاب بالهدايا الرمزية من على بوابات الجامعة ،كما سيتم تحية العلم بحضور قيادات الجامعة. 
 
وكشف الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب ،فى تصريحات خاصة ،عن استعدادات الجامعة بحزمة من الأنشطة وبرامج متعددة ونوعية تهدف إلى جذب الطلاب لممارسة الأنشطة والتى من أهدافها اكتشاف المهارات وصقلها وتدارس الخبرات بين الطلاب والتواصل المعرفى والثقافى والعمل الجماعى والتعاونى وذلك لمساعدتها على تنمية قدرات تحصيل العلم لدى الطلاب،حيث تسعى الجامعة للمشاركة فى جميع المسابقات،لافتا إلى قيام الجامعة بتنظيم "أتوبيس الأنشطة" وهو اتوبيس سيجوب الجامعة من أجل التعريف بجميع الأنشطة وحث الطلاب على المشاركة.

 


جامعة الازهر

الازهر الشريف

انشطة طلابية

بدء الدراسة

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