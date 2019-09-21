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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

السبت، 21 سبتمبر 2019 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة الأرصاد - أرشيفية
كتب محمود راغب

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً .

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة إلى مضطربة غربا، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 33
شبين الكوم 23 33
طنطا 22 32
دمنهور 22 31
الإسكندرية 24 29
بلطيم 23 29
مطروح 21 28
السلوم 20 29
سيوة 19 33
بورسعيد 24 29
دمياط 23 28
الزقازيق 23 33
الاسماعيلية 21 34
السويس 22 34
العريش 23 30
رفح 22 30
رأس سدر 25 34
نخل 20 32
نويبع 25 35
طابا 24 33
كاترين 21 34
الطور 26 32
شرم الشيخ 29 36
الغردقة 27 36
مرسى علم 26 35
الفيوم 23 34
بنى سويف 23 34
المنيا 23 35
أسيوط 23 35
سوهاج 24 37
قنا 25 39
الأقصر 26 40
أسوان 27 42
أبوسمبل 29 40
الوادى الجديد 25 36
شلاتين 28 37
أبو رماد 27 36
حلايب 30 34
رأس حدربة 29 33
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 43
المدينة 27 43
الرياض 24 41
المنامة 30 39
أبوظبى 29 40
الدوحة 29 39
الكويت 24 41
دمشق 15 33
بيروت 25 30
عمان 15 30
القدس 18 27
غزة 23 29
بغداد 24 42
مسقط 29 43
صنعاء 12 27
الخرطوم 28 41
طرابلس 24 32
تونس 25 33
الجزائر 21 31
الرباط 15 25
نواكشوط 27 32
 
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

أنقرة 06 20
اسطنبول 12 21
إسلام آباد 23 32
نيودلهى 26 33
جاكرتا 23 34
بكين 16 27
كوالالمبور 24 34
طوكيو 18 23
أثينا 16 24
روما 16 26
باريس 17 28
مدريد 17 24
برلين 08 20
لندن 18 24
مونتريال 17 26
موسكو 05 10
نيويورك 19 29
واشنطن 17 31

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