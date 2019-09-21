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الأردن..اتفاقية لدعم الطلبة من ذوى الدخل المحدود فى معهد SAE

السبت، 21 سبتمبر 2019 08:40 م
الأردن..اتفاقية لدعم الطلبة من ذوى الدخل المحدود فى معهد SAE أرشيفية
وكالات

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وقعت مؤسسة إثمار للتمويل الأصغر الإسلامى فى الأردن، اتفاقية بالشراكة مع معهد SAE قسم وسائل الإعلام الإبداعى فى كلية "لومينوس" الجامعية التقنية، اتفاقية شراكة لدعم الطلبة من ذوى الدخل المحدود.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، تهدف الاتفاقية التى وقعها المدير التنفيذى لمؤسسة إثمار زياد الرفاعى، ومدير عام المعهد يزن جردانة، إلى تمكين الطلاب من ذوى الدخل المحدود وأصحاب المشاريع الصغيرة الراغبين بتقسيط رسومهم الدراسية فى الكلية بالسعر النقدى وبدون أى تكاليف إضافية.

وقال الرفاعي خلال حفل التوقيع، إن توجهات إثمار تهدف إلى مكافحة الفقر والبطالة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تمكين الشباب من الحصول على تمويل يساعدهم في دخول سوق العمل دون تحميل الطالب أو ولي أمره أعباء أو عمولات إضافية، مشيراً إلى أن حصولهم على التعليم سيكون بالسعر النقدي وتقسيطها لفترات طويلة تستمر إلى ما بعد الانتهاء من الدراسة والانضمام إلى سوق العمل.


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اخبار الاردن

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