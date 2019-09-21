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الأجهزة الأمنية العراقية تعتقل منفذ تفجير كربلاء أمس

السبت، 21 سبتمبر 2019 09:00 ص
الأجهزة الأمنية العراقية تعتقل منفذ تفجير كربلاء أمس تفجير كربلاء - أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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أعلن المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الإرهابى منفذ التفجير الذى وقع عند أحد مداخل محافظة كربلاء أمس، وأسفر عن سقوط 17 شخصاً بين قتيل وجريح.

وقال المكتب الإعلامى، فى بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن عبد المهدى يتابع ببالغ الأسى والاهتمام الاعتداء الإرهابى الجبان الذى استهدف مركبة أجرة تقل مواطنين بين محافظتى بابل وكربلاء المقدسة .

وأضاف البيان، أن الفرق الطبية سارعت لنقل الشهداء والجرحى إلى المستشفيات القريبة، كما سارعت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على الإرهابى المنفذ بتعاون الأهالى، معربا عن تعازيه للشعب العراقى فى هذا الحادث الآثم .

يذكر أن عبوة ناسفة انفجرت، أمس الجمعة، داخل سيارة قرب أحد مداخل كربلاء، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة خمسة آخرين، بحسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمنى العراقى.

 

 


العراق

كربلاء

تفجير كربلاء

الامن العراقى

رئيس الوزراء العراقى

خلية الاعلام الامنى

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