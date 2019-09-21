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الأب والابن.. ضبط مستريحين بالإسكندرية جمعا مليونا ونصف من ضحاياهما

السبت، 21 سبتمبر 2019 11:26 ص
الأب والابن.. ضبط مستريحين بالإسكندرية جمعا مليونا ونصف من ضحاياهما المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخصين لاستيلائهما على مبالغ مالية من بعض المواطنين بالإسكندرية بقصد توظيفها مقابل أرباح مالية.
 
تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بلاغاً من بعض المواطنين بقيام شخصين "مشرف بإحدى شركات النقل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية سبق إتهامه فى قضية "تهرب ضريبى" ، صاحب مكتب للنقل، وابنه سبق إتهامه فى قضية "شيك- إصابة خطأ"، بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها مليون وخمسمائة ألف جنيه، بقصد توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة المحاصيل الزراعية والأعلاف مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح وامتنعا عن رد أصول المبالغ إليهم بالمخالفة للقانون.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية ، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما للواقعة.

مستريح

مستريح الإسكندرية

توظيف الاموال

جرائم توظيف الاموال

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