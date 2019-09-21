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استقبال الطلاب بجامعة الإسكندرية بالبلونات والحلوى.. صور

السبت، 21 سبتمبر 2019 03:22 م
استقبال الطلاب بجامعة الإسكندرية بالبلونات والحلوى.. صور جانب من الاحتفال بالطلاب الجدد
الإسكندرية أسماء على بدر

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استقبل فريق القادة الاجتماعيين بجامعة الإسكندرية الطلاب الجدد بالكليات بالبلونات والحلوى وتعريف الطلاب بالكلية ومساعدتهم فى تقديم أوراقهم وأماكن الكشف الطبى.

 

وقال محمد عبدالحكيم، قائد فريق القادة الاجتماعيين بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، هو مجموعة من الطلاب يؤمنون بالجماعة وليس الفردية ولديهم سمات وسلوكيات محددة وجوانب قيادية، مؤكدا أن الفريق استعد بحفل استقبال للطلاب الجدد فى كافة الكليات وتقديم لهم الحلوى ومساعدتهم فى تقديم الأوراق.

 

أوضح عبد الحكيم، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تدوين بيانات الطالب وبياناته وتوجيهه إلى اللجنة المناسبة حسب هواياته لتنمية مهارات الطلاب المختلفة وتطويرها وإلحاقهم فى المسابقات على مستوى الكليات ومسابقات على مستوى الجامعات.

 

وأشار إلى أن فريق القادة الاجتماعيين باتحاد طلاب الجامعة يرعى مواهب الطلاب ودفعهم للمناصب القيادية وإخراج كوادر طلابية قادرة على تحمل المسؤولية وبناء الوطن بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية ومعسكرات داخل وخارج الإسكندرية.

 

وكان قد أعلن الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية عن انتظام الدراسة اليوم السبت 21 سبتمبر بجميع كليات الجامعة، حيث تم إعلان الجداول الدراسية للطلاب،  والانتهاء من إعداد أماكن المحاضرات والمعامل والقاعات والوورش والمكتبات، ورفع كفاءة المنشآت والبنية الأساسية بالكليات، والانتهاء من أعمال الصيانة الدورية، حيث أكد رئيس الجامعة، على عمداء الكليات، ضرورة تحقيق الانضباط في العملية التعليمية، وتواجدهم مع أعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة؛ ضمانًا لحُسن سير العملية التعليمية، معربًا عن تطلعه إلى عام جديد تتحقق فيه كافة أهداف العملية التعليمية من خلال الالتزام بالضوابط واللوائح والأعراف والتقاليد الجامعية.

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