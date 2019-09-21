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ارتفاع ضغط الدم مع انخفاض النبض حالة نادرة الحدوث.. اعرف أسبابها

السبت، 21 سبتمبر 2019 04:30 م
ارتفاع ضغط الدم مع انخفاض النبض حالة نادرة الحدوث.. اعرف أسبابها مشاكل ارتفاع ضغط الدم
كتبت هند عادل

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يعانى كثير من الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم، لكن هناك بعض الحالات نادرة الحدوث وهى ارتفاع ضغط الدم مع انخفاض نبضات القلب، وهذه الحالة تحدث نتيجة بعض الحالات الطبية أو تناول أنواع معينه من الأدوية.

ويشير معدل نبض الشخص إلى كم مرة ينبض فيها القلب فى الدقيقة، ويطلق الأطباء على حالة انخفاض النبض إلى أقل من 60 نبضة فى الدقيقة بطء القلب.

أما ضغط الدم هو مقياس قوة الدم داخل الأوعية الدموية، ويمكن لارتفاع ضغط الدم أن يثقل كاهل الدورة الدموية، ما يزيد من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

ووفقا لموقع "medicalnewstoday" يعتبر معظم الأطباء أن ارتفاع ضغط الدم يحدث عندما يزيد عن 130/80 وذلك وفقًا للإرشادات الجديدة الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية، أما حال ارتفاع ضغط الدم بشدة هى عندما يزيد عن 170/100.

 

الأسباب المحتملة لارتفاع ضغط الدم مع انخفاض النبض هى:

بعض الحالات الطبية أو الأدوية يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم ووجود نبض منخفض مثل استخدام "حاصرات بيتا" وهى فئة من الأدوية التى يصفها الأطباء فى بعض الأحيان لعلاج ارتفاع ضغط الدم وتقليل آثار قصور القلب، هذه الأدوية تعمل على منع مستقبلات بيتا فى القلب، تحفيز هذه المستقبلات يزيد من معدل ضربات القلب بينما يؤدى منعها إلى تقليل معدل ضربات القلب.

انخفاض معدل ضربات القلب مفيد للشخص الذى يعانى من مشاكل فى القلب حيث يؤدى إلى تخفيف الضغط على عضلة القلب ما يعطى لها فرصة لتستريح.

يصف الأطباء أحيانًا حاصرات بيتا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو قصور القلب الاحتقانى أو عدم انتظام ضربات القلب عندما ينبض القلب بشكل غير منتظم، لهذا السبب فإن الشخص الذى يعانى بالفعل من ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يكون معدل ضربات القلب أقل مع حاصرات بيتا.

الإصابة بحالة "منعكس كوشينغ" وهو أمر نادر الحدوث يسبب انخفاض نبض القلب مع ارتفاع ضغط الدم، المنعكس، وهو نتيجة استجابة الجسم لزيادة الضغط داخل الجمجمة وهو الضغط داخل الرأس.

ويستقر الدماغ داخل الجمجمة لذلك إذا تضخم يؤدى هذا التورم إلى زيادة الضغط داخل الجمجمة.

الحالات الطبية الحادة عادة ما تنشط رد الفعل كوشينغ أبرزها أورام المخ، نقص الأكسجين، التهاب السحايا، السكتة الدماغية، نزيف فى الدماغ.

كما يمكن أن يكون معدل النبض المنخفض فى بعض الأحيان مؤشراً على وجود مشكلة فى مسار التوصيل الكهربائى للقلب.

ويحتوى القلب على نظام كهربائى ينتقل بنمط متميز لجعل القلب ينبض بإيقاع منتظم، وإذا حدث تلف فى القلب أو تندب أو تمدد مفرط  فقد لا يعمل النظام الكهربائى بفعالية هذا يمكن أن يسبب انخفاض معدل النبض.

يمكن أن يساهم ارتفاع ضغط الدم المزمن فى تلف النظام الكهربائى الذى يؤدى بدوره إلى انخفاض معدل النبض.


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انخفاض النبض

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مشاكل القلب

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