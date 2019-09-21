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ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 686 جنيها للجرام

السبت، 21 سبتمبر 2019 10:40 ص
ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 686 جنيها للجرام الذهب - ارشيفية
كتب – إسلام سعيد

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ارتفعت أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 21-9-2019 بما قيمته 3 جنيهات، عقب صعود ملحوظ لأسعار الذهب عالميا لتسجل الأوقية 1516 دولارا، بعد خفض سعر الفائدة لدى البنك الفيدرالى الأمريكي.

ويسجل سعر الذهب فى مصر الآن 686 جنيها للجرام من عيار الذهب 21 ، ويعتبر سعر الذهب 21 وهو المحرك الرئيسى لباقى الأعيرة فى سوق الصاغة، ويتحدد على أساسه سعر الجنيه الذهب أيضا.

سعر الذهب فى مصر :

الذهب فى مصر عيار 18 سجل 588 جنيها للجرام

الذهب فى مصر عيار 21 سجل 686 جنيها للجرام

الذهب فى مصر عيار 24 سجل 784 جنيها للجرام

الجنيه الذهب فى مصر 5488 جنيها

أوقية الذهب 1516 دولارا

سعر الذهب فى مصر يشهد تذبذب ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين، مرتبطا بما يشهده سوق الذهب العالمى من تغيرات، ناتجة عن بيانات اقتصادية لدى الأسواق الكبرى، إضافة إلى التغيرات التى شهدها السوق الأمريكى فى سعر الفائدة.

أسعار الذهب فى مصر قد تشهد بعض التفاوت الطفيف من تاجر إلى آخر وفى بعض المحافظات، بشكل طفيف يتراوح بين جنيه إلى جنيهين، لكنها غير مؤثر، فيما تشهد مصنعية الذهب اختلافا كبيرا فى سوق الصاغة.

تتحدد مصنعية الذهب وفق شكل المشغولات الذهبية وأوزانها، كذلك تختلف بصورة كبيرة بحسب اسماء الشركات المصنعة للأطقم الذهبية.


سعر الذهب

اسعار الذهب

عيار 21

عيار 18

جرام الذهب

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