اتحاد الألعاب: أوائل مسابقة "الرياضات الإلكترونية" سيدخلون تصفيات كأس العالم

كتبت: هبة السيد

قال شريف عبد الباقى رئيس الإتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية، إن الاتحاد يعمل على دعم ومساندة للقائمين على تنظيم الرياضات الالكترونية فى مصر، والذين لديهم الرغبة فى إتباع القواعد القانونية لتنظيم الفاعليات الرياضية، ومن أجل تحقيق مزيد من الانتشار وزيادة قاعدة اللاعبين المنتظمين الممارسين لهذه الألعاب فى إطار التقاليد الرياضة، مشيرا الى رعاية الإتحاد لقمة الرياضات الالكترونية والتى تقام خلال الفترة من 26 الى 28 سبتمبر الجارى بالقاهرة.

وأشار رئيس الاتحاد، إلى أن الرعاية تتضمن توفير فرصة للأربعة الأوائل فى مسابقات لعبة تيكن7 التى تقام خلال قمة الرياضات الإلكترونية، ليكونوا ضمن المؤهلين للتصفيات النهائية التى ينظمها الاتحاد لاختيار المنتخبات المصرية التى ستشارك فى بطولة كأس العالم كوريا 2019 والتى تقام خلال النصف الاول من شهر ديسمبر القادم بالعاصمة الكورية الجنوبية.

وتقام التصفيات المؤهلة لكأس العالم تحت رعاية ودعم وزارة الشباب والرياضة، والتى طالبت بأهمية الوصول إلى كافة الشباب فى كافة المحافظات من خلال تنظيم أول دورى كرة قدم إلكترونى بمراكز الشباب مع تنظيم أول دورى أندية لكرة القدم الإلكترونية وبطولة للجامعات، والتى تقام خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر المقبل لتحديد العناصر الممثلة للفرق المصرية المشاركة .

وتعد قمة الرياضات الإلكترونية هى القمة الأولى من نوعها فى مصر حيث تضم اللاعبين المصريين المحترفين فى مجال الألعاب الإلكترونية إضافة إلى المبتدئين فى الألعاب المختلفة وتقدم القمة هذا العام العديد من الجوائز المادية القيمة للفرق الفائزة تصل الى 350 ألف جنيه.