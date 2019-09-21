إيران تجرى مناورات مشتركة مع روسيا والصين فى بحر عمان والمحيط الهندى

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أعلنت إيران إنها ستجري مناورات مشتركة قريبا مع روسيا والصين في بحر عمان والمحيط الهندي، للمرة الأولى.

وقال رئيس قسم الشؤون الدولية والدبلوماسية الدفاعية في الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد قدير نظامي، في حوار مع وكالة أنباء "فارس" بثته اليوم السبت، إن بلاده أجرت مناورات مشتركة مع عدد من الدول، وستجري قريبا ولأول مرة، مناورات بحرية مشتركة مع روسيا والصين كقوتين كبريين، في شمال المحيط الهندي وبحر عمان.

وذكر أن المناورات تجري في المياه الدولية والحرة أي المحيط الهندي وبحر عمان ولن تشمل الخليج، لافتا إلى أن للمناورات أهدافا مختلفة تشمل تبادل الخبرات التكتيكية والعسكرية، كما تحمل أحيانا أهدافا سياسية وتشير إلى نوع من التناغم بين المشاركين، حسب قوله.

وأضاف نظامي أن مسؤولين على مستوى رؤساء أركان القوات المسلحة ووزراء الدفاع وقادة القوات المسلحة سيزورون طهران قريبا وسيتم الإعلان عن تلك الزيارات في حينها في إطار تحركات الدبلوماسية الدفاعية، كما قال.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات في منطقة الخليج وخاصة بين إيران والولايات المتحدة منذ مايو الماضي، والتي زادت حدتها مؤخرا بعد الهجوم على منشآت نفطية سعودية الأسبوع الماضي، حيث تتهم واشنطن طهران بالوقوف خلفه.