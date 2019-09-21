إيران: اللجنة المشتركة للاتفاق النووى تجتمع الأربعاء المقبل فى نيويورك

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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن اللجنة المشتركة للاتفاق النووي التي تضم إيران ومجموعة (4+1) تعقد اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية في نيويورك الأربعاء المقبل.

ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية عن ظريف تأكيده -في تصريح أدلى به حين وصوله إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم السبت- أنه سيلتقي عددا من وزراء الخارجية لدول أخرى.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق النووي لإرغام إيران على الكف عن إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب وعن التوسع في محطتها الوحيدة للطاقة النووية.