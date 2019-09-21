سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 11:29 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

إيران: اللجنة المشتركة للاتفاق النووى تجتمع الأربعاء المقبل فى نيويورك

السبت، 21 سبتمبر 2019 11:20 ص
إيران: اللجنة المشتركة للاتفاق النووى تجتمع الأربعاء المقبل فى نيويورك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن اللجنة المشتركة للاتفاق النووي التي تضم إيران ومجموعة (4+1) تعقد اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية في نيويورك الأربعاء المقبل.

ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية عن ظريف تأكيده -في تصريح أدلى به حين وصوله إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم السبت- أنه سيلتقي عددا من وزراء الخارجية لدول أخرى.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق النووي لإرغام إيران على الكف عن إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب وعن التوسع في محطتها الوحيدة للطاقة النووية.

 


ايران

الامم المتحدة

نيويورك

وزراء الخارجية

اليورانيوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"المالية": تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال لإنشاء دور حضانة بالصعيد

"المالية": تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال لإنشاء دور حضانة بالصعيد

التموين: الانتهاء من تطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية فى 3 سنوات

التموين: الانتهاء من تطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية فى 3 سنوات

اتحاد الكرة: مباريات الدورى اليوم بحضور جماهيرى متباين وفقا لرؤية الأمن

اتحاد الكرة: مباريات الدورى اليوم بحضور جماهيرى متباين وفقا لرؤية الأمن

فيديو.. طلاب المدارس يرددون السلام الجمهورى فى أول يوم دراسى

فيديو.. طلاب المدارس يرددون السلام الجمهورى فى أول يوم دراسى

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

فيديو معلوماتى.. اعرف حكاية الرجل اللى دخلت معاه الكهرباء لمصر منذ 126 عاما

فيديو معلوماتى.. اعرف حكاية الرجل اللى دخلت معاه الكهرباء لمصر منذ 126 عاما

الصحافة المغربية: الاهلي يحرم "أسود الأطلس" من السوبر المصرى

الصحافة المغربية: الاهلي يحرم "أسود الأطلس" من السوبر المصرى

دورى 2020 .. 10 معلومات مهمة عن مسابقة الدوري المصرى

دورى 2020 .. 10 معلومات مهمة عن مسابقة الدوري المصرى

انطلاق الدراسة فى جميع المراحل التعليمية.. انتظام الطلاب فى 12 محافظة.. تخصيص الحصة الأولى عن تضحيات رجال الجيش والشرطة.. وحلول لسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس .. و تفعيل بنك المعرفة ..صور

انطلاق الدراسة فى جميع المراحل التعليمية.. انتظام الطلاب فى 12 محافظة.. تخصيص الحصة الأولى عن تضحيات رجال الجيش والشرطة.. وحلول لسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس .. و تفعيل بنك المعرفة ..صور

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 21 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 21 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

3 ملايين طالب يبدأون الدراسة بالجامعات اليوم.. وحفلات خاصة للاستقبال

3 ملايين طالب يبدأون الدراسة بالجامعات اليوم.. وحفلات خاصة للاستقبال

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة