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إطلاق سراح بحار إيرانى احتجزه قراصنة صوماليون منذ 2015

السبت، 21 سبتمبر 2019 06:20 م
إطلاق سراح بحار إيرانى احتجزه قراصنة صوماليون منذ 2015 قراصنة _ صورة أرشيفية
دبى (رويترز)

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قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، إن بحارا إيرانيا احتجزه قراصنة صوماليون رهينة منذ أكثر من أربع سنوات تم إطلاق سراحه بمساعدة من الأمم المتحدة ومنظمة إغاثة إنسانية.

ووجه المتحدث باسم الوزارة عباس موسوى الشكر على المساعدة فى إطلاق سراح البحار محمد شريف باناهنده إلى منظمة هوستاج سابورت بارتنرشب (الشراكة من أجل دعم الرهائن) ومسؤولى الأمم المتحدة فى إقليم بلاد بنط الصومالى شبه المستقل والمسؤولين فى إثيوبيا.

وقال موسوى إن ثلاثة بحارة إيرانيين آخرين ما زالوا قيد الاحتجاز، وقالت منظمة الشراكة من أجل دعم الرهائن على تويتر "يسعدنا أن نعلن إطلاق سراح واحد من آخر رهائن القرصنة الصومالية... ما زال هناك ثلاثة بحارة آخرين يحتاجون إلى مساعدتنا".

 

 


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