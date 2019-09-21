إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمركز أبو المطامير بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق كفر الدوار - أبو المطامير.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطاراً بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق كفر الدوار- أبو المطامير بالقرب من قرية كوم الفرج.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بجروح وكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم منهم 2 فى حالة حرجة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات أبو المطامير وكفر الدوار لإسعافهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.