إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمركز أبو المطامير بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق كفر الدوار - أبو المطامير.
كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطاراً بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق كفر الدوار- أبو المطامير بالقرب من قرية كوم الفرج.
وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بجروح وكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم منهم 2 فى حالة حرجة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات أبو المطامير وكفر الدوار لإسعافهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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