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إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمركز أبو المطامير بالبحيرة

السبت، 21 سبتمبر 2019 02:19 م
إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمركز أبو المطامير بالبحيرة تصادم سيارات - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق كفر الدوار - أبو المطامير.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطاراً بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق كفر الدوار- أبو المطامير بالقرب من قرية كوم الفرج.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بجروح وكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم منهم 2 فى حالة حرجة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات أبو المطامير وكفر الدوار لإسعافهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


البحيرة

ابو المطامير

تصادم سيارتين

طريق كفر الدوار ابو المطامير

مدير امن البحيرة

قرية كوم الفرج

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