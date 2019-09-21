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إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارة بدراجة بخارية على طريق بنى سويف الفيوم

السبت، 21 سبتمبر 2019 04:43 م
إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارة بدراجة بخارية على طريق بنى سويف الفيوم إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 3 أشخاص اليوم السبت، فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية على الطريق الجديد "بنى سويف –الفيوم" بالقرب من قرية نعيم التابعة لدائرة مركز بنى سويف.

 

وتلقت مديرية أمن بنى سويف، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن بنى سويف تفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الجديد بنى سويف الفيوم بالقرب من قرية نعيم.

 

وعلى الفور تم إبلاغ مرفق إسعاف بنى سويف الذى دفع بثلاث سيارات إلى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى المستشفيات المحيطة.

 

واستقبل مستشفى بنى سويف النموذجى بإشراف الدكتور طارق ادريس مدير إدارة المستشفى كلا من هايدى أحمد رمضان 20 سنة طالبه بكلية طب مقيمة قرية باها مصابة بجرح قطعى بالزراع الايسر 5 سم وجابر شعبان عبد اللطيف 36 سنة مقيم قرية باها محامى مصاب بجروح وكدمات متفرقة.

 

ونقل كريم نادى عبد الحليم 19 سنة مقيم مدينة ناصر مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى إلى إحدى المستشفيات الخاصة بناء على رغبته.. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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