سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 02:50 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

إرجاء محاكمة الرئيس السودانى البشير للسبت المقبل

السبت، 21 سبتمبر 2019 02:06 م
إرجاء محاكمة الرئيس السودانى البشير للسبت المقبل الرئيس السودانى عمر البشير
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرجأت محكمة سودانية ، اليوم السبت ، محاكمة الرئيس السوداني عمر البشير، إلى السبت المقبل، بعد جلسة شهدت سماع إفادات عدد من شهود النفي.

وشهدت الجلسة السادسة للمحاكمة، التي عقدت في "معهد العلوم القضائية والقانونية" في ضاحية "أركويت" شرق الخرطوم، تشديد الإجراءات الأمنية، وحضر البشير إلى مقرها وسط حراسة صارمة، وأدلى عدد من شهود النفي بأقوالهم أمام الجلسة اليوم.

وقال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني البشير، في تصريحات بعد الجلسة، إن المحكمة استمعت حتى الآن إلى شهادة 9 من شهود الدفاع (النفي)، وهناك شهادات إضافية، ستقدم في الجلسة المقبلة، لافتا إلى أن هيئة الدفاع تعد مذكرة الدفاع الآن في تلك القضية الهامة، التي ستسجل في تاريخ القضاء في السودان.

ويواجه البشير تُهما تتعلق بالثراء غير المشروع، والتعامل بالنقد الأجنبي، بعد العثور في منزله على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية.

 


السودان

عمر البشير

محاكمة البشير

الخرطوم

الرئيس السودانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد اللقطات الأولى للموسم الثالث لمسلسل The Crown قبل طرحه فى نوفمبر

شاهد اللقطات الأولى للموسم الثالث لمسلسل The Crown قبل طرحه فى نوفمبر

الإسكان تطالب بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة للفائزين بالأراضى

الإسكان تطالب بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة للفائزين بالأراضى

محمد رمضان ينشر صورة ويقدم نصيحة لجمهوره من مقر إقامته بمهرجان الجونة

محمد رمضان ينشر صورة ويقدم نصيحة لجمهوره من مقر إقامته بمهرجان الجونة

العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-9-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-9-2019

التموين: ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة أسرتها لبطاقة الزوج

التموين: ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة أسرتها لبطاقة الزوج

شاهد فى دقيقة.. كيف سقطت شركات الأدوية الأمريكية فى فخ الأفيون؟

شاهد فى دقيقة.. كيف سقطت شركات الأدوية الأمريكية فى فخ الأفيون؟

جنيفر لوبيز ترتدى فستان جوائز الجرامى للمرة الثانية بعد 19 عاما من الأولى

جنيفر لوبيز ترتدى فستان جوائز الجرامى للمرة الثانية بعد 19 عاما من الأولى

صور.. رئيس جامعة القاهرة ينافس الطلاب فى لعبة "البولينج" بأول يوم دراسة

صور.. رئيس جامعة القاهرة ينافس الطلاب فى لعبة "البولينج" بأول يوم دراسة

"المالية": تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال لإنشاء دور حضانة بالصعيد

"المالية": تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال لإنشاء دور حضانة بالصعيد

التموين: الانتهاء من تطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية فى 3 سنوات

التموين: الانتهاء من تطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية فى 3 سنوات

اتحاد الكرة: مباريات الدورى اليوم بحضور جماهيرى متباين وفقا لرؤية الأمن

اتحاد الكرة: مباريات الدورى اليوم بحضور جماهيرى متباين وفقا لرؤية الأمن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة