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إحباط تهريب 60 جنيه ذهب و5 قضايا تسلل عبر المنافذ

السبت، 21 سبتمبر 2019 11:22 ص
إحباط تهريب 60 جنيه ذهب و5 قضايا تسلل عبر المنافذ حملة امنية - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض

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واصل قطاع أمن المنافذ حملاته لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.
 
ونجح قطاع أمن المنافذ فى ضبط 6 قضايا تهريب، وضبط خلالها "عقاقير طبية – قطع غيارات سيارات متنوعة – شيشة إلكترونية ومستلزماتها – مستحضرات تجميل –ساعات يد – نظارات شمسية – بطاريات سيارات - ملابس أجنبية الصنع" بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا "مليون ومائة ألف وسبعمائة وأربعة جنيهات".
 
وضبط قطاع أمن المنافذ قضية تهريب بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة مائتان وثمانية وأربعون ألفا وخمسمائة جنيه، بالإضافة إلى (500) كارت شحن خطوط هواتف محمولة فئة 25 جنيهاً، فضلاً عن ضبط قضية تهريب معادن نفيسة بمضبوطات (60) جنيهاً ذهبياً.
 
وتمكن قطاع أمن المنافذ من ضبط (40) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعودة باخرة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية، عدم حمل تحقيق شخصية، مخالفات السائقين، مخالفات العاملين، مخالفات مسطح مائى، إنتهاء فترة التصريح، فضلاً عن ضبط (1058) مخالفة مرورية متنوعة.
 
وأثمرت جهود قطاع أمن المنافذ عن ضبط قضية بمضبوطات بلغت (900 جرام لنبات القات المخدر)، وتنفيذ 226 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم التسلل، تزوير المستندات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

هجرة غير شرعية

معادن

تهريب المعادن

المنافذ

تامين المنافذ

تهريب ذهب

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