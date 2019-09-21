إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل جاره فى حلوان

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات، لاتهامه بقتل عامل بسبب خلافات سابقة فى حلوان، واعترف المتهم فى التحقيقات، بارتكابه للواقعة وقتله المجنى عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بدائرة القسم وسقوط قتيل، وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه بسبب خلافات الجيرة، وتم العثور على جثة شاب مصاب بطعنات، وأن وراء ارتكاب الواقعة جاره بسبب خلافات سابقة وتم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالوقعة.