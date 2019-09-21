إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة الشقق فى حلوان

كتب كريم صبحى

قررت نيابة حلوان إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة الشقق السكنية والاستيلاء على محتوياتها.

واعترف المتهمون فى التحقيقات بارتكابهما لوقائع سرقة الشقق بمنطقة حلوان بأسلوب "كسر الكالون" والاستيلاء على محتوياتها.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من الأهالى يفيد بقيام عاطلين بسرقة عدد من الشقق السكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهما وبحوزتهما أموال ومشغولات ذهبية، واقتادهما رجال المباحث إلى القسم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.