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إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة الشقق فى حلوان

السبت، 21 سبتمبر 2019 11:30 ص
إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة الشقق فى حلوان منازل - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة حلوان إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة الشقق السكنية والاستيلاء على محتوياتها.

واعترف المتهمون فى التحقيقات بارتكابهما لوقائع سرقة الشقق بمنطقة حلوان بأسلوب "كسر الكالون" والاستيلاء على محتوياتها.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من الأهالى يفيد بقيام عاطلين بسرقة عدد من الشقق السكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهما وبحوزتهما أموال ومشغولات ذهبية، واقتادهما رجال المباحث إلى القسم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.


حلوان

نيابة حلوان

قسم حلوان

سرقة الشقق فى حلوان

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