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إحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة سائق توك توك بالإكراه

السبت، 21 سبتمبر 2019 09:27 م
إحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة سائق توك توك بالإكراه حبس - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة المرج برئاسة أحمد شديد، بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بتهمة سرقة سائق بالإكراه.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية، من إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بالطريق الدائرى أعلى كوبرى مؤسسة الزكاة دائرة قسم شرطة المرج، شاهدوا شخصين يستقلان دراجة نارية ويستوقفان قائد مركبة "توك توك" والتعدى عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، والاستيلاء منه على مركبة (التوك توك)، وفور مشاهدتهما للقوة قاما بالفرار مُستقلين الدراجة النارية ومركبة التوك توك.
 
على الفور قامت القوة بمطاردة المتهمين وألقت القبض عليهما وبحوزتهما 2 سلاح أبيض "مطواة".وتبين أنهما  عاطلين لهما معلومات جنائية، ومطلوب التنفيذ عليهما فى العديد من القضايا) ، 
 
بمواجهتهما اعترف المتهمين بسرقة مركبة (التوك توك) كرهاً عن قائدها تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما، وبسؤال المجنى عليه سائق ، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم) تعرف على المتهمين، وإتهمهما بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 
 
 
 
 
 

مباحث القاهرة

المرج

قسم المرج

سرقة سائق توك توك فى المرج

توك توك

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