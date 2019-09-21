إجلاء 42 ألف شخص فى بولندا بعد العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية

وارسو /أ ش أ/

أجلت السلطات البولندية 42 ألف شخص، من منازلهم بعد العثور على قنبلة ضخمة تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم السبت أن خبراء المفرقعات عثروا على القنبلة البريطانية الصنع، التى يبلغ وزنها نحو 5ر5 أطنان داخل أحد المجارى المائية فى مدينة "سزسيزن" الساحلية؛ وتعتبر هذه أضخم قنبلة يتم العثور عليها فى بولندا من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

ويعكف خبراء المفرقعات البولنديين على بحث أكثر الطرق الآمنة للتخلص من القنبلة العملاقة والتى دأبت القوات البريطانية على استخدامها فى تدمير المبانى شديدة الصلابة فى المنطقة التى كانت خاضعة - آنذاك - لسيطرة القوات النازية الألمانية.