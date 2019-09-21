أوراق المنشآت الطبية الخاصة لتقديم خدمات التأمين الصحى الجديدة × 6 معلومات

أعلنت هيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة، عن بدء إجراءات التعاقد مع المنشآت الطبية الخاصة، لتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل للمنتفعين بمحافظة بورسعيد.



"اليوم السابع" يستعرض فى تحليل معلومات المستندات والأوراق المطلوبة لتعاقد القطاع الخاص مع هيئة التأمين الصحى الجديد لتقديم الخدمات الصحية للمنتفعين.



1- التعاقد الجديد يشمل المنشآت الطبية الخاصة .

2- المستندات المطلوبة تتعلق بنوعية محددة من المنشآت الطبية هى مراكز العلاج، معامل التحاليل، مراكز الأشعة، مراكز العلاج الطبيعى، الصيدليات.

3- يتطلب التعاقد عقد التأسيس وتعديلاته وصورة حديثة من السجل التجارى.

4- صورة البطاقة الضريبية سارية والقيمة المضافة وبيانات بالخدمات الطبية المقدمة فى كافة التخصصات المختلفة.

5- بيان الأطباء "الاستشاريين والأخصائيين العاملين وفقًا لكل تخصص"، وشهادات الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية الصادرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

6- بيان بفروع مقدم الخدمة على مستوى الجمهورية وعنوانها.