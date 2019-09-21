سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 05:42 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

أوراق المنشآت الطبية الخاصة لتقديم خدمات التأمين الصحى الجديدة × 6 معلومات

السبت، 21 سبتمبر 2019 05:30 ص
أوراق المنشآت الطبية الخاصة لتقديم خدمات التأمين الصحى الجديدة × 6 معلومات التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة، عن بدء إجراءات التعاقد مع المنشآت الطبية الخاصة، لتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل للمنتفعين بمحافظة بورسعيد.

"اليوم السابع" يستعرض فى تحليل معلومات المستندات والأوراق المطلوبة لتعاقد القطاع الخاص مع هيئة التأمين الصحى الجديد لتقديم الخدمات الصحية للمنتفعين.

1- التعاقد الجديد يشمل المنشآت الطبية الخاصة .

2- المستندات المطلوبة تتعلق بنوعية محددة من المنشآت الطبية هى مراكز العلاج، معامل التحاليل، مراكز الأشعة، مراكز العلاج الطبيعى، الصيدليات.

3- يتطلب التعاقد عقد التأسيس وتعديلاته وصورة حديثة من السجل التجارى.

4- صورة البطاقة الضريبية سارية والقيمة المضافة وبيانات بالخدمات الطبية المقدمة فى كافة التخصصات المختلفة.

5- بيان الأطباء "الاستشاريين والأخصائيين العاملين وفقًا لكل تخصص"، وشهادات الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية الصادرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

6- بيان بفروع مقدم الخدمة على مستوى الجمهورية وعنوانها.

 


التأمين الصحى

التأمين الصحى الشامل

اوراق

مستندات

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ربط مستشفيات "التأمين الصحى الشامل" إلكترونيًا لتسهيل تقديم الخدمة للمواطن

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:00 ص

للقطاع الخاص.. خطوات التعاقدات على تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 07:00 ص

مدير مشروع التأمين الصحى الشامل لـــ"اليوم السابع": 3 محاور لقياس رضا 920 ألف منتفع بالفكرة فى بورسعيد.. السبكى يؤكد: كول سنتر للرد على المواطنين.. المستشار الفنى: بدء التعاقد مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:00 ص

3 وزراء فى بورسعيد غدا لمتابعة تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد

الأحد، 15 سبتمبر 2019 09:08 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أوراق المنشآت الطبية الخاصة لتقديم خدمات التأمين الصحى الجديدة × 6 معلومات

أوراق المنشآت الطبية الخاصة لتقديم خدمات التأمين الصحى الجديدة × 6 معلومات

تعرف على موعد طرح الموسم الجديد من مسلسل Peaky Blinders

تعرف على موعد طرح الموسم الجديد من مسلسل Peaky Blinders

قطار المحاكمات.. محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار داعش والتخطيط لاستهداف الكنائس

قطار المحاكمات.. محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار داعش والتخطيط لاستهداف الكنائس

تعرف على عقوبة نشر مادة إعلامية تحتوى على وجوه أطفال أثناء محاكمتهم جنائيا

تعرف على عقوبة نشر مادة إعلامية تحتوى على وجوه أطفال أثناء محاكمتهم جنائيا

شاهد.. جمال الممشى السياحى بمدينة الغردقة بعد تطويره

شاهد.. جمال الممشى السياحى بمدينة الغردقة بعد تطويره

4 أرقام ارتبطت بمحاكمة المتهمين بـ"خلية داعش الجيزة"

4 أرقام ارتبطت بمحاكمة المتهمين بـ"خلية داعش الجيزة"

نائب محافظ القاهرة: توفير 350 حقيبة وأدوات مدرسية لتوزيعها على الطلبة مجانا

نائب محافظ القاهرة: توفير 350 حقيبة وأدوات مدرسية لتوزيعها على الطلبة مجانا

صور.. 7 معلومات عن بوابة "التحول الرقمى" لمحافظة بورسعيد

صور.. 7 معلومات عن بوابة "التحول الرقمى" لمحافظة بورسعيد

"الكهرباء" تؤكد البدء فى تجربة برنامج القراءة الموحد بـ3 شركات

"الكهرباء" تؤكد البدء فى تجربة برنامج القراءة الموحد بـ3 شركات

خطوات تتخذها إدارة المرور استعدادًا للعام الدراسى الجديد.. تعرف عليها

خطوات تتخذها إدارة المرور استعدادًا للعام الدراسى الجديد.. تعرف عليها

برلمانى يحذر من الإرهاب عبر فيس بوك: المواجهة بالتشريعات والشعب خلف الرئيس

برلمانى يحذر من الإرهاب عبر فيس بوك: المواجهة بالتشريعات والشعب خلف الرئيس

92 مليون دولار إيرادات فيلم Dora and the Lost City of Gold فى 40 يومًا

92 مليون دولار إيرادات فيلم Dora and the Lost City of Gold فى 40 يومًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة