"أمن الشرقية" يضع خطة لتأمين مدارس الفتيات لملاحقة المتحرشين لفظيا

الشرقية- فتحية الديب

وضعت مديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء عاطف مهران، مدير الأمن، بالتنسيق مع الأمن العام، خطة أمنية لتأمين المدارس خلال العام الدراسى الجديد، وذلك من خلال وضع خطة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، تتضمن وضع خدمة ثابتة أمام معظم المدارس ذات الكثافة العالية، خاصة مدارس الابتدائى ورياض الأطفال، ومدارس الفتيات لملاحقة المتحرشين بهم لفظيا.

وأوضح مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، أنه سيكون هناك زيارات من الداخلية بشكل مستمر لمدارس الشرقية، وسيتم خلال تلك الزيارات إلقاء بعض المحاضرات عن علاقة الأمن بالشعب المصرى العظيم، مشيرًا إلى أن هناك تكليفات عديدة من وزير الداخلية، لرجال الشرطة، أهمها تعظيم دور الشرطة فى حماية حقوق الإنسان، مؤكدا أن جميع مؤسسات الدولة، سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية، شركاء فى العمل على احترام حقوق الإنسان وصونها والدفاع عنها وتوفير الضمانات الكفيلة لها.

وعن تأمين الجامعة، أكد المصدر، أن دور الأمن قاصر على التأمين خارج الجامعة، وفى حالة حدوث أى أحداث تستدعى دخول الأمن داخل الجامعة سوف يتم ذلك بالتنسيق مع رئيس جامعة الزقازيق وبناء على طلبه.

وقال المصدر، إن قسم العنف ضد المرأة، سوف يكون له دور أيضا بالنزول للتجول فى محيط مدارس الفتيات التجارية والصناعية والتى تتميز بالكثافة العالية، لمنع أى مضايقات لهن من قبل بعض الشباب، وتحرير محاضر للمتحرشين.