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أمن الجيزة يحدد هوية عاطلين وراء سرقة 4 سيارات بأوسيم

السبت، 21 سبتمبر 2019 11:39 ص
أمن الجيزة يحدد هوية عاطلين وراء سرقة 4 سيارات بأوسيم المتهمان عقب القبض عليهما
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، هوية عاطلين، وراء سرقة 4 سيارات بأوسيم، واعترف المتهمان بصحة الاتهام المنسوب إليهما، وأرشدا عن المسروقات، فتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات المقدم مجدى موسى، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، تورط عاطلين، سابق اتهامهما فى قضايا سرقة، ومخدرات، وحيازة أسلحة، فى سرقة عدد من السيارات.

بالحصول على إذن من النيابة، وتتبع تحركات المتهمين، تمكن المقدم مجدى موسى، ومعاونه الرائد وليد كمال، من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد أحمد الوليلى مفتش مباحث شمال الجيزة، بسرقة 4 سيارات، بواسطة المفاتيح المصطنعة، تحرر محضرا بالواقعة، وأحالهما العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إلى النيابة للتحقيق.

 


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