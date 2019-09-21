سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 05:50 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

أعراض التهاب الأعصاب "بيل".. وطرق علاجه المختلفة

السبت، 21 سبتمبر 2019 05:00 ص
أعراض التهاب الأعصاب "بيل".. وطرق علاجه المختلفة شلل الوجه-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التهاب الأعصاب أو ما يسمى بـ"شلل بيل"، من المشاكل الصحية المزعجة التى تؤثر على صحة الأعصاب والجسم عموما، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic  فإن هناك علامات تظهر على الشخص تدل على اصابته بالمرض وهى:

أعراض شلل بيل
 

1:الشعور بالخدر والوخز مع فقدان الشعور بالمنطقة المصابة.

2:ضعف العضلات والشعور بالتعب والارهاق الشديد.

3:يواجه المريض صعوبة فى استخدام تعبيرات الوجه مثل إغلاق العين أو الابتسامة.

4:سيلان اللعاب .

5:الشعور بألم شديد حول الفك والأذنين.

6:الصداع الشديد.

7:ضعف حاسة التذوق.

8:تغيير فى كمية اللعاب والدموع التى تنتجها.

9:التعرق الشديد.

10:مشاكل واضطرابات فى الجهاز الهضمى ومنها الامساك والإسهال.

لا يوجد سبب محدد للإصابة بشلل الوجه الوجه وغالبا يرتبط بعدوى فيروسية ومن ابرز الفيروسات التى تسببه هى:

شلل بيل
شلل بيل

 

1:فيروس الهربس البسيط.

2:الجديرى المائى والهربس النطاقى.

3: مرض كثرة الوحيدات (زيادة عدد كريات الدم البيضاء).

4:عدوى الفيروس المضخم للخلايا

5: الأمراض التنفسية (الفيروس الغدي)

6: الحصبة الألمانية.

7: النكاف (فيروس النكاف).

8:فيروس الانفلونزا.

 

ويكون العلاج بعدة طرق ومنها:

 

1: العلاج الدوائى، عن طريق مضادات الالتهاب والمسكنات وغيرها من الأدوية التى يصفها الطبيب.

2:العلاج الطبيعي، سواء عن طريق كمادات الحرارة والوخز بالإبر والتدليك.

3:المكملات الغذائية ومنها فيتامين ب والكالسيوم والبروتين ، حيث تساعد على نمو الاعصاب.

4:بعض الحالات تلجأ للتدخل الجراحى.

 


شلل الوجه

الاعصاب

التهاب الاعصاب

شلل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أوراق المنشآت الطبية الخاصة لتقديم خدمات التأمين الصحى الجديدة × 6 معلومات

أوراق المنشآت الطبية الخاصة لتقديم خدمات التأمين الصحى الجديدة × 6 معلومات

تعرف على موعد طرح الموسم الجديد من مسلسل Peaky Blinders

تعرف على موعد طرح الموسم الجديد من مسلسل Peaky Blinders

قطار المحاكمات.. محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار داعش والتخطيط لاستهداف الكنائس

قطار المحاكمات.. محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار داعش والتخطيط لاستهداف الكنائس

تعرف على عقوبة نشر مادة إعلامية تحتوى على وجوه أطفال أثناء محاكمتهم جنائيا

تعرف على عقوبة نشر مادة إعلامية تحتوى على وجوه أطفال أثناء محاكمتهم جنائيا

شاهد.. جمال الممشى السياحى بمدينة الغردقة بعد تطويره

شاهد.. جمال الممشى السياحى بمدينة الغردقة بعد تطويره

4 أرقام ارتبطت بمحاكمة المتهمين بـ"خلية داعش الجيزة"

4 أرقام ارتبطت بمحاكمة المتهمين بـ"خلية داعش الجيزة"

نائب محافظ القاهرة: توفير 350 حقيبة وأدوات مدرسية لتوزيعها على الطلبة مجانا

نائب محافظ القاهرة: توفير 350 حقيبة وأدوات مدرسية لتوزيعها على الطلبة مجانا

صور.. 7 معلومات عن بوابة "التحول الرقمى" لمحافظة بورسعيد

صور.. 7 معلومات عن بوابة "التحول الرقمى" لمحافظة بورسعيد

"الكهرباء" تؤكد البدء فى تجربة برنامج القراءة الموحد بـ3 شركات

"الكهرباء" تؤكد البدء فى تجربة برنامج القراءة الموحد بـ3 شركات

خطوات تتخذها إدارة المرور استعدادًا للعام الدراسى الجديد.. تعرف عليها

خطوات تتخذها إدارة المرور استعدادًا للعام الدراسى الجديد.. تعرف عليها

برلمانى يحذر من الإرهاب عبر فيس بوك: المواجهة بالتشريعات والشعب خلف الرئيس

برلمانى يحذر من الإرهاب عبر فيس بوك: المواجهة بالتشريعات والشعب خلف الرئيس

92 مليون دولار إيرادات فيلم Dora and the Lost City of Gold فى 40 يومًا

92 مليون دولار إيرادات فيلم Dora and the Lost City of Gold فى 40 يومًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة