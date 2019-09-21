أعراض التهاب الأعصاب "بيل".. وطرق علاجه المختلفة

كتبت نهير عبد النبى

التهاب الأعصاب أو ما يسمى بـ"شلل بيل"، من المشاكل الصحية المزعجة التى تؤثر على صحة الأعصاب والجسم عموما، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك علامات تظهر على الشخص تدل على اصابته بالمرض وهى:

أعراض شلل بيل



1:الشعور بالخدر والوخز مع فقدان الشعور بالمنطقة المصابة.

2:ضعف العضلات والشعور بالتعب والارهاق الشديد.

3:يواجه المريض صعوبة فى استخدام تعبيرات الوجه مثل إغلاق العين أو الابتسامة.

4:سيلان اللعاب .

5:الشعور بألم شديد حول الفك والأذنين.

6:الصداع الشديد.

7:ضعف حاسة التذوق.

8:تغيير فى كمية اللعاب والدموع التى تنتجها.

9:التعرق الشديد.

10:مشاكل واضطرابات فى الجهاز الهضمى ومنها الامساك والإسهال.

لا يوجد سبب محدد للإصابة بشلل الوجه الوجه وغالبا يرتبط بعدوى فيروسية ومن ابرز الفيروسات التى تسببه هى:



شلل بيل

1:فيروس الهربس البسيط.

2:الجديرى المائى والهربس النطاقى.

3: مرض كثرة الوحيدات (زيادة عدد كريات الدم البيضاء).

4:عدوى الفيروس المضخم للخلايا

5: الأمراض التنفسية (الفيروس الغدي)

6: الحصبة الألمانية.

7: النكاف (فيروس النكاف).

8:فيروس الانفلونزا.

ويكون العلاج بعدة طرق ومنها:

1: العلاج الدوائى، عن طريق مضادات الالتهاب والمسكنات وغيرها من الأدوية التى يصفها الطبيب.

2:العلاج الطبيعي، سواء عن طريق كمادات الحرارة والوخز بالإبر والتدليك.

3:المكملات الغذائية ومنها فيتامين ب والكالسيوم والبروتين ، حيث تساعد على نمو الاعصاب.

4:بعض الحالات تلجأ للتدخل الجراحى.