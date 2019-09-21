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أسعار النفط تهبط بفعل تجدد المخاوف بشأن حرب التجارة الأمريكية الصينية

السبت، 21 سبتمبر 2019 05:26 ص
أسعار النفط تهبط بفعل تجدد المخاوف بشأن حرب التجارة الأمريكية الصينية النفط
وكالات

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تراجعت أسعار النفط امس الجمعة بفعل تجدد المخاوف بشأن حرب التجارة الأمريكية الصينية، بعد الهجوم على منشأتي "أرامكو" السعودية مطلع الأسبوع ، حسبما نشرت سبوتنيك للانباء .
 
 وحققت العقود الآجلة مكاسب أسبوعية، مع تسجيل خام "برنت" أكبر زيادة أسبوعية له منذ يناير، بعد هجوم على صناعة الطاقة السعودية مطلع الأسبوع، بحسب "رويترز". 
 
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 64.28 دولار للبرميل، في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضا أربعة سنتات إلى 58.09 دولار للبرميل.
 
وقفزت سوق النفط نحو 20 % يوم الاثنين في رد فعل على هجوم 14 سبتمبر، الذي قلص الإنتاج السعودي بمقدار النصف والإمدادات العالمية نحو خمسة %. لكن الأسعار تخلت عن معظم تلك المكاسب لاحقا بفعل تطمينات من المملكة بأنها ستستعيد الإنتاج المفقود بنهاية الشهر الحالي.

النفط

الصين

أرامكو

الخام الأمريكي

تكساس

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