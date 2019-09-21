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أسعار اللحوم اليوم.. الكندوز يبدأ من 110 والضأن بـ125 جنيها

السبت، 21 سبتمبر 2019 01:29 م
أسعار اللحوم اليوم.. الكندوز يبدأ من 110 والضأن بـ125 جنيها صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار اللحوم اليوم السبت 21- 9-2019، استقرارا لمعظم الأصناف والأنواع فى معظم المحال التجارية بالقاهرة الكبرى، حيث تراوحت أسعار اللحوم الكندوز من 110 جنيهات حتى 150 جنيها للكيلو، فيما تراوحت أسعار اللحوم البتلو بين 120 – 160 جنيها.

وتراوح سعر كيلو اللحوم الضأن بين 125 – 160 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها للكيلو، وتبدأ أسعار السجق البلدى من 80 جنيها حتى 130 جنيها.

فيما شهدت منافذ التوزيع المختلفة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 85 - 95 جنيها للكيلو لجميع الأصناف.


اللحوم

اسعار اللحوم

سوق اللحوم

اخبار اقتصاد

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