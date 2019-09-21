أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-9-2019

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019، حيث شهد سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية ارتفاعا طفيفا حيث سجل "عيار 24" 183.36 ريال سعودى مقابل 48.80 دولار أمريكى .

اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى :



اسعار الذهب عيار 24 بنحو 183.36 ريال بما يعادل 48.80$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 168.08 ريال بما يعادل 44.73$

اسعار الذهب عيار 21 بنحو 160.44 ريال بما يعادل 42.70$

اسعار الذهب عيار 18 بنحو 137.52 ريال بما يعادل 36.60$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 106.69 ريال بما يعادل 28.47$

سعر الذهب عيار 12 بنحو 91.68 ريال بما يعادل 24.40$

اسعار أوقية الذهب بنحو 5,702 ريال بما يعادل 1,518$

اسعار جنيه الذهب بنحو 1,284 ريال بما يعادل 341.61$

اسعار كيلو الذهب بنحو 183,356 ريال بما يعادل 48,801$