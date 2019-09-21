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أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-9-2019

السبت، 21 سبتمبر 2019 12:31 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-9-2019 الذهب السعودى
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019، حيث شهد سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية ارتفاعا طفيفا حيث سجل "عيار 24"  183.36 ريال سعودى مقابل 48.80 دولار أمريكى .

 

اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى :
 

اسعار الذهب عيار 24   بنحو  183.36 ريال      بما يعادل  48.80$

سعر الذهب عيار 22    بنحو  168.08 ريال      بما يعادل  44.73$

اسعار الذهب عيار 21   بنحو  160.44 ريال      بما يعادل  42.70$

اسعار الذهب عيار 18   بنحو  137.52 ريال      بما يعادل  36.60$

سعر الذهب عيار 14    بنحو  106.69 ريال      بما يعادل  28.47$

سعر الذهب عيار 12    بنحو 91.68 ريال        بما يعادل  24.40$

اسعار أوقية الذهب       بنحو  5,702  ريال        بما يعادل  1,518$

اسعار جنيه الذهب         بنحو 1,284 ريال        بما يعادل  341.61$

اسعار كيلو الذهب        بنحو 183,356 ريال     بما يعادل  48,801$


اسعار الذهب

السعودية

عيار 21

سعر الذهب اليوم

جرام الذهب

اليوم السابع بلس

عيار 18

الدهب

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