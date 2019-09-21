أسرة شاب أوسيم تكشف كواليس انتحاره: صنع من إيشارب زوجته مشنقة

كتب بهجت أبو ضيف

كشف أفراد أسرة شاب، انتحر داخل مسكنه بأوسيم، عن كواليس الواقعة، فذكروا أمام المقدم مجدى موسى رئيس مباحث أوسيم، أنه كان يتعاطى المواد المخدرة، وخاصة مخدر الهيروين، ووصل إلى مرحلة الإدمان، مما دفعهم لإيداعه بمصحة لعلاج الإدمان، حيث قضى بها فترة من الوقت، وغادرها عقب ذلك.

وأضاف أفراد الأسرة، أن أزمة نفسية أصابته فى الآونة الأخيرة، ويوم الحادث غادرت والدته، وزوجته منزل العائلة، متوجهين لزيارة أحد أقاربهم، وظل بمفرده، مما دفعه لاستغلال الفرصة، وعلق إيشارب خاص بزوجته، بماسورة الغاز، وصنع مشنقة لنفسه، وانتحر بها، وفور عودة شقيقه، اكتشف الحادث، وأبلغ رجال المباحث.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد العثور على جثة شاب داخل مسكنه بأوسيم، فانتقل المقدم مجدى موسى رئيس مباحث أوسيم، إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن شابا كان يعانى من أزمة نفسية فى الأونة الأخيرة، استغل وجوده بمفرده داخل مسكنه، وصنع مشنقة لنفسه وانتحر.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن شقيق المنتحر فور عودته للمنزل، عثر عليه مفارقا الحياة، ومعلقا من رقبته، فأبلغ رجال المباحث، وأكدت التحريات، عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.