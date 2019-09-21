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أرصاد اليابان: إعصار "تاباه" ربما يتسبب فى أمطار غزيرة ورياح قوية وأمواج عالية

السبت، 21 سبتمبر 2019 10:41 ص
أرصاد اليابان: إعصار "تاباه" ربما يتسبب فى أمطار غزيرة ورياح قوية وأمواج عالية إعصار - أرشيفية
طوكيو (أ ش أ)

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أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم السبت، أن إعصارا يمر بالقرب من محافظة أوكيناوا الجنوبية، ربما يتسبب فى هطول أمطار غزيرة ورياح قوية وأمواج عالية، خلال عطلة نهاية الأسبوع التى تستمر ثلاثة أيام.

وقالت الوكالة، حسبما نقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، إن إعصار "تاباه" من المتوقع أن يتوجه إلى مضيق تسوشيما فى جنوب غرب اليابان بعد اجتياز أوكيناوا ثم يقترب من الجزء الشمالى من البلاد بحلول بعد غد الاثنين.

وحتى الساعة 11 من صباح، اليوم السبت، كان الإعصار السابع عشر فى موسم هذا العام يتجه شمالًا نحو الشمال الغربى من اليابان على بعد حوالى 100 كيلومترًا إلى الغرب من جزيرة كومى بسرعة 20 كم فى الساعة، وفقًا للوكالة، وكان لديه ضغط جوى قدره 970 هكتوباسكال فى مركزه وكان يعبأ رياح تصل سرعتها إلى 180 كم/ ساعة.

وقد تم تسجيل سقوط أكثر من 120 ملليمتر من الأمطار فى ساعة واحدة صباح، اليوم السبت، حول مدينة ميازاكى فى جزيرة كيوشو الجنوبية الغربية الرئيسية.

 


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