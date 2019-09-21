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أخبار × 24 ساعة.. التعليم تحظر استغلال أسوار المدارس فى إعلانات الدروس

السبت، 21 سبتمبر 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التعليم تحظر استغلال أسوار المدارس فى إعلانات الدروس مدارس - أرشيفية
إعداد – وائل ربيعى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

رئيس جامعة القاهرة يطلق 3 مبادرات لتثقيف الطلاب واكتشاف مواهبهم

 

3 ملايين طالب يبدؤون الدراسة بالجامعات غدًا.. جامعة القاهرة صاحبة نصيب الأسد بـ260 ألفًا.. كليات جديدة تبدأ الدراسة لأول مرة.. وحفلات استقبال الطلاب الجدد بالأسبوع الأول.. وتوسيع مشاركة الطلاب بالأنشطة الطلابية

 

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"التعليم" تعلن تفعيل الغياب الإلكترونى بالأسبوع الأول للدراسة فى 10 صفوف

 

"التعليم" تعلن تفعيل الغياب الإلكترونى بالأسبوع الأول للدراسة فى 10 صفوف

 

الصحة تطمئن المواطنين: وقف تداول مستحضرات "الرانتيدين" إجراء احترازى

 

"التأمين الصحى الشامل": الخط الساخن 15344 يعمل على مدار 24 ساعة

 

توفير تطعيمات الحصبة لطلاب المدارس ومحافظات الحدود.. والصحة: الأمصال آمنة

 

استقبال تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين على موقع دعم مصر حتى نهاية أكتوبر.. التموين: إعادة من يثبت صحة بياناته الى منظومة الدعم.. ولا مساس بمحدودى الدخل.. واستمرار استخراج بطاقات جديدة للأسر الأولى بالرعاية

 

الزراعة: ضبط 33 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 21 محافظة خلال أسبوع

 

غدًا.. وفد زراعى صينى يزور القاهرة لفتح أسواق "بكين" أمام الرمان المصرى

 

البحوث الفلكية: هزة أرضية بالقاهرة بقوة 2.7 ريختر مركزها شرق العاصمة

 

الهجرة تنعى العالم المصرى عبد الحليم عمر صاحب اختراع "الهراس أمير"

 

علماء القافلة الدعوية للأزهر والأوقاف: الكفر من المفاهيم الخاطئة وعاقبته وخيمة فى الدنيا والآخرة

 

 

                                                                        

 


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