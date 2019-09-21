أخبار × 24 ساعة.. التعليم تحظر استغلال أسوار المدارس فى إعلانات الدروس

إعداد – وائل ربيعى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

رئيس جامعة القاهرة يطلق 3 مبادرات لتثقيف الطلاب واكتشاف مواهبهم

3 ملايين طالب يبدؤون الدراسة بالجامعات غدًا.. جامعة القاهرة صاحبة نصيب الأسد بـ260 ألفًا.. كليات جديدة تبدأ الدراسة لأول مرة.. وحفلات استقبال الطلاب الجدد بالأسبوع الأول.. وتوسيع مشاركة الطلاب بالأنشطة الطلابية

التعليم تحظر استغلال أسوار المدارس لإعلانات الدروس الخصوصية

"التعليم" تعلن تفعيل الغياب الإلكترونى بالأسبوع الأول للدراسة فى 10 صفوف

"التعليم" تعلن تفعيل الغياب الإلكترونى بالأسبوع الأول للدراسة فى 10 صفوف

الصحة تطمئن المواطنين: وقف تداول مستحضرات "الرانتيدين" إجراء احترازى

"التأمين الصحى الشامل": الخط الساخن 15344 يعمل على مدار 24 ساعة

توفير تطعيمات الحصبة لطلاب المدارس ومحافظات الحدود.. والصحة: الأمصال آمنة

استقبال تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين على موقع دعم مصر حتى نهاية أكتوبر.. التموين: إعادة من يثبت صحة بياناته الى منظومة الدعم.. ولا مساس بمحدودى الدخل.. واستمرار استخراج بطاقات جديدة للأسر الأولى بالرعاية

الزراعة: ضبط 33 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 21 محافظة خلال أسبوع

غدًا.. وفد زراعى صينى يزور القاهرة لفتح أسواق "بكين" أمام الرمان المصرى

البحوث الفلكية: هزة أرضية بالقاهرة بقوة 2.7 ريختر مركزها شرق العاصمة

الهجرة تنعى العالم المصرى عبد الحليم عمر صاحب اختراع "الهراس أمير"

علماء القافلة الدعوية للأزهر والأوقاف: الكفر من المفاهيم الخاطئة وعاقبته وخيمة فى الدنيا والآخرة