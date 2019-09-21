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أب يلتمس إعادة محاكمته بعد إلزامه بـ25 ألف جنيه بدل تنزه وألعاب لابنته

السبت، 21 سبتمبر 2019 10:50 ص
أب يلتمس إعادة محاكمته بعد إلزامه بـ25 ألف جنيه بدل تنزه وألعاب لابنته خلافات زوجية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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قدم زوج، التماسا أمام محكمة مستأنف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لإعادة النظر فى حكم إلزامه بدفع 25 ألف جنيه شهريا لشراء ألعاب وبدل تنزه لابنته، ليرفق التماسه أوراق تفيد أن حديقة الفيلا المملوكه له مجهزة بألعاب يتجاوز ثمنها 100 ألف جنيه، وبها حمام سباحة خاص بالصغيرة، ولكن زوجته ترفض استضافته لها، وإقدامها على مقاضاته حتى تكيد به، بعد علمها بمروره بضائقة مالية.

وكانت زوجة الملتمس قد أقامت دعوى قضائية ضده أمام محكمة أسرة مصر الجديدة، وطالبت فيها بإلزامه بدفع نفقة لها لشراء ألعاب لابنتها وبدل فسح، وقالت فى دعواها إنها طالبته كثيرا بشراء ألعاب لابنته، والتنزه معها، لكنه رفض رغم يسار حاله، مما دفعها لإقامة دعوى لإلزامه بتحمل تكاليف شراء ألعاب للصغيرة.

وبعد اطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليها من الزوجة وتأكدها من يسار حال الزوج قضت بالزامه بدفع 25000 جنيه كمصروفات شراء ألعاب لابنته، ليستأنف الزوج على الحكم أمام محكمة استئناف الأسرة، ويتم رفض استئنافه وتأييد حكم أول درجة، ليطعن على الحكم مرة أخرى بتقديم التماس لإعادة النظر فى الحكم.


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نفقه العاب

خلافات اسريه

قانون الاحوال الشخصيه

زوج معنف

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