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أبو الغيط يغادر إلى نيويورك للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

السبت، 21 سبتمبر 2019 11:13 ص
أبو الغيط يغادر إلى نيويورك للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
كتب مصطفى عنبر

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يشارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال بيان صادر من الجامعة العربية اليوم،السبت، أن مصدرا مسئولا بالأمانة العامة للجامعة قال أن أبو الغيط سيتوجه اليوم إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة ومجموعة من القمم والاجتماعات الدولية رفيعة المستوى التي تعقد على هامشها والتي تعالج أبرز القضايا ذات الأولوية على أجندة المجتمع الدولي، وعلى رأسها قمة المناخ التي دعا إليها سكرتير عام الأمم المتحدة، قمة التنمية المستدامة، والقمة الدولية لتمويل التنمية.

وذكر المصدر أن الأمين العام سيشارك أيضا في سلسلة من الاجتماعات الوزارية التي ستعقد على هامش أعمال الجمعية العامة والتي تتناول دفع الجهود الدولية لتسوية الأزمات في سوريا وليبيا واليمن، حشد الدعم السياسي والمالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، تنسيق الدعم الدولي للسودان لتمكينه من عبور تحديات المرحلة الانتقالية، تعزيز المساندة الدولية لجهود تثبيت الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية في الصومال، وتطوير الشراكة الاسترتيجية بين العالم العربي والقارة الأفريقية تمهيدا لانعقاد القمة العربية الأفريقية القادمة بالرياض في نوفمبر القادم.

وأوضح بيان الجامعة العربية أن المصدر قال إن أبو الغيط سيجري كذلك مجموعة من اللقاءات الثنائية مع قادة ووزراء خارجية عدد من الدول العربية والأوروبية والأفريقية والآسيوية واللاتينية، بما فيها الدول التي تستعد للانضمام كأعضاء غير دائمين إلى مجلس الأمن اعتبارا من أول يناير القادم، وتلك الدول التي توجد للجامعة العربية علاقات تعاون ممتدة ووثيقة معها.

كما سيلتقي الأمين العام عددا من كبار مسئولي المنظمات الدولية والإقليمية للتداول حول جملة من القضايا ذات الأولوية المشتركة وسبل تطوير علاقات التعاون المؤسسية معها، وفي مقدمتهم أنطونيو جوتيريس سكرتير عام الأمم المتحدة، موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وفدريكا موجريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية.

وأشار المصدر إلى أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا تشاوريا هاما على هامش أعمال الجمعية العامة،لمتابعة التنسيق العربي القائم دعما للقضية الفلسطينية، التصدي للتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، والتناقش حول التصعيد الخطير في منطقة الخليج العربي عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشآت النفط السعودية في بقيق وخريص.

 

 


الجامعة العربية

ابنو الغيط

الامم المتحدة

السعودية

ايران

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