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6660 جنيها سعر متر الأراضى الأكثر تميزا بالقاهرة الجديدة و2700 بمدينة بدر

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 06:00 ص
6660 جنيها سعر متر الأراضى الأكثر تميزا بالقاهرة الجديدة و2700 بمدينة بدر عقارات - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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ينشر "اليوم السابع" أسعار الأراضى الأكثر تميزا والتى طرحتها وزارة الإسكان، فى نحو 8 مدن جديدة، أبرزها مدينة القاهرة الجديدة.

وجاءت الأسعار مختلفة طبقا للمدينة، وموقع الأرض داخل كل مدينة، حيث جاء سعر المتر فى مدينة القاهرة الجديدة بـ 6660 جنيه للمتر، فيما جاء سعر المتر فى مدينة دمياط الجديدة بنحو 4065 جنيه للمتر، فيما تراوح سعر المتر داخل مدينة العبور من 2250 جنيه للمتر وحتى 3600 جنيه للمتر.

وفى مدينة أسوان الجديدة جاء سعر المتر لـ1770 جنيه، و3240 جنيه للمتر فى مدينة بدر، فيما تراوح سعر املتر فى مدينة أكتوبر ما بين 5355 جنيه وحتى 6285 جنيه للمتر، و2720 جنيه للمتر فى مدينة العاشر من رمضان، و2590 جنيه فى مدينة المنيا الجديدة.

وقال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن قطع الأراضى المتميزة، موزعة كالتالى، 50 قطعة أرض بمدينة أكتوبر الجديدة، و100 قطعة أرض بمدينة بدر، و528 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و150 قطعة أرض بمدينة السادات، و100 قطعة أرض بمدينة بنى سويف الجديدة، و100 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و40 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، و100 قطعة أرض بمدينة ناصر غرب أسيوط، و100 قطعة أرض بمدينة غرب قنا.

وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن قطع الأراضى الأكثر تميزاً، موزعة كالتالى، 300 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، و68 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، و115 قطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة، و14 قطعة أرض بمدينة العبور الجديدة، و104 قطع بمدينة المنيا الجديدة، و23 قطعة أرض بمدينة بدر، و170 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و20 قطعة أرض بمدينة أسوان الجديدة.

 


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