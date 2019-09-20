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6 رسائل ضد الإخوان وجهها السيناتور الأمريكى صاحب مشروع"تصنيفها إرهابية"

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 05:00 ص
6 رسائل ضد الإخوان وجهها السيناتور الأمريكى صاحب مشروع"تصنيفها إرهابية" تيد كروز
كتب:محمد إسماعيل

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مجموعة من الرسائل وردت فى كلمة السيناتور الأمريكى تيد كروز صاحب مشروع إدراج الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية، خلال الجلسة التى عقدها فى معهد هودسن بأمريكا مطلع الشهر الجارى، كشف خلالها عن أسباب تمسكه بضم الإخوان لقوائم الإرهاب، والقوى التى تقف أمام هذا المطلب.

ونرصد أبرز ماورد بالكلمة كالتالى:..

1-الإخوان المسلمين بتصرفاتهم ونهجهم وعملياتهم هم منظمة إرهابية، وهم لا يخفون ذلك، لا يخفونه فى وثائقهم التأسيسية

2- عدد من حلفائنا بما فيهم مصر يصنفون الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية لأنهم عاينوا ذلك بالدرجة الأولى

3- الإخوان قتلوا مسلمين بأعداد أكبر بكثير من اليهود والمسيحيين

4- الإخوان منظمة إرهابية أظهرت استعدادا لقتل أى شخص لا يتماشى مع نظرتهم العالمية الجهادية

5- قوى فى الدولة العميقة منها وزارة الخارجية ووزارة الخزانة التى تناقش وتقول لا تفعلوا ذلك لا تصنفوا الإخوان جماعة إرهابية

6- من المهم تصنيف الإخوان المسلمين لأن قول الحقيقة له قوة يخشاها الطغاة والإرهابيون والقتلة

 


الاخوان

الارهاب

الدولة العميقة

تيد كروز

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