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40 قتيلا حصيلة تفجير انتحارى أمام مستشفى جنوبى أفغانستان

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 04:19 م
40 قتيلا حصيلة تفجير انتحارى أمام مستشفى جنوبى أفغانستان انفجار أفغانستان - أرشيفية
كابول /أ ش أ/

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أعلنت السلطات المحلية فى أفغانستان، أن نحو 40 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب عشرات آخرون جراء تفجير سيارة مفخخة أمام مستشفى فى مدينة قلات، مركز محافظة زابل بجنوبى البلاد.

وقال غول إسلام سيال، المتحدث باسم حاكم المحافظة، فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الجمعة، تأكيده ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم إلى 40 قتيلا و140 جريحا.

ولفت المسؤول إلى أن قتيلين فقط من عناصر الأمن والباقون مدنيون، بينهم أطفال ونساء ومرضى وزوار، قائلا إن المستشفى "مدمر تقريبا".

من جهتها، أعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنه استهدف مكتب مديرية الأمن الوطنى الواقع قرب المستشفى.

 


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