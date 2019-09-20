4 مليارات و200 مليون جنيه لتطوير شبكات الكهرباء بجنوب القاهرة

أكد مصدر مسؤول بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أن اجمالى تكلفة تطوير الشبكة بشركة جنوب القاهرة تبلغ 4مليارات و200 مليون جنيه، بهدف رفع كفاءة تحسين مستوى الخدمه المقدمة للمواطن.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم رصد مبلغ 2 مليار 600 مليون جنيه للإحلال والتجديد والتوسعات، ومليار 400 مليون جنيه المراكز المتحكمات الألية بالاضافه لمبلغ 200 مليون جنيه للعدادات الذكية.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء و الطاقة المتجددة ، كشف فى تصريحات سابقة لـ "اليوم السابع"، أن حجم الاستثمارات فى قطاع الكهرباء سواء انتاج او نقل او توزيع منذ عام 2014 وحتى انتهاء خطة التطوير تمثل 11 ضعف الاستثمارات التى تمت على مدار الـ12 عاما السابقة، مشيرًا إلى أن إجمالى استثمارات قطاع الكهرباء ستبلغ 515 مليار جنيه مع انتهاء خطة التطوير، موضحا أن هذا المبلغ بدون تكلفة المحطة النووية بالضبعة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه منذ نهاية عام 2014 حتى نهاية عام 2018 تم تطوير وإنشاء 26 محطة توليد كهرباء تضم 114 وحدة بإجمالى قدرات 26 ألف ميجا وات وهو ما يمثل 12 ضعف قدرة السد العالي ، لافتا إلى أن إجمالى استثمارات في إنتاج الكهرباء بلغت 287 مليارا

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