"25 مدرسة جديدة تدخل الخدمة".. تعرف على أعداد وأنظمة وأنواع المدارس بالدقهلية

الدقهلية – سارة الباز

أعلن محافظ الدقهلية عن دخول 25 مدرسة جديدة للخدمة التعليمية فى هذا العام 2019/2020 بتكلفة قدرها 207 ملايين جنيها، وتوفير 407 فصول مدرسية جديدة لتخفيض الكثافات داخل الفصول، موضحا أنه قد تم دخول 18 مدرسة جديدة للخدمة التعليمية بتكلفة 140 مليونا و630 ألف جنيها، تضم 268 فصلا، وتشمل 12 مدرسة تعليم عام و6 مدارس لغات، وجار الانتهاء من إنشاءات 6 مدارس تعليم عام بعدد فصول 125، وبتكلفة 56 مليونًا و500 ألف جنيها، بالإضافة إلى مدرسة لغات تضم 14 فصلا وبتكلفة 9 ملايين و860 ألف جنيها.

"اليوم السابع" يرصد أعداد وأنظمة وأنواع المدارس بالدقهلية كالتالى:..

1- وصل إجمالى عدد المدارس الإبتدائية إلى 1322 مدرسة، تضم 15144 فصلا، و776211 تلميذا، و28462 مدرسا.

2- يوجد 794 مدرسة إعدادية تضم 7038 فصلا، و315690 طالبا، و17490 مدرسا.

3- وصل عدد المدارس الثانوى العام إلى 193 مدرسة تضم 2924 فصلا، 125570 طالبا، و6791 مدرسا.

4- إجمالى المدارس الفنية والمهنية والتجارية والفندقية على مستوى المحافظة 202 مدرسة.

5- وصل عدد المدارس التجارية الفندقية إلى 4 مدارس، والثانوى التجارى 57 مدرسة، والثانوى الزراعى 19 مدرسة، و 122 مدرسة ثانوى صناعي.

6- مدرسة واحدة تجارى تعليم وتدريب مزدوج 3 سنوات، وتضم 7 فصول، و 118 طالبا.

7- مدرسة واحدة تجارى فندقي، تضم 8 فصول، و 291 طالب.

8- مدرستين للتعليم التجارى الفندقى نظام 3 سنوات، وتضم 16 فصلا، و 567 طالبا.

9- مدرستين للتعليم الثانوى التجارى نظام 5 سنوات، وتضم 30 فصلا، و 1208 طالبا.

10- إجمالى 55 مدرسة للتعليم الثانوى التجارى نظام 3 سنوات، وتضم 480 فصلا، و 33839 طالبا.

11- يوجد 9 مدارس للتعليم الثانوى الزراعى المهني، تضم 36 فصلا، و 1208 طالبا.

12- يوجد 10 مدارس ثانوى زراعى نظام 3 سنوات، وتضم 223 فصلا، و 8868 طالبا.

13- تضم المحافظة 3 مدارس ثانوى صناعى نظام 5 سنوات، وتضم 119، و 3240 طالبا.

14- إجمالى 55 مدرسة ثانوى صناعى مهني، وتضم 315 فصلا، و 9845 طالبا.

15- عدد 64 مدرسة ثانوى صناعى نظام 3 سنوات، وتضم 1823 فصلا، و 66240 طالبا.

16- إجمالى عدد مدارس التعليم والتدريب المزدوج على مستوى المحافظة 24 مدرسة.

17- يوجد 22 مدرسة للتعليم الصناعى والتدريب المزدوج نظام 3 سنوات، تضم 74 فصلا، و 1267طالبا.

18- مدرستين للتعليم والتدريب الزراعى المزدوج نظام 3 سنوات، تضم 7 فصول، و 105 طالبا.

19- إجمالى عدد المدارس الفندقية بالمحافظة إلى 5 مدارس، تضم 1163 طالبا.

20- عدد مدارس شئون الفندقة نظام الخمس سنوات 3 مدارس، تضم 33 فصلا، و1119 تلميذا.

21- مدرستين للتعليم الفندقى - إعدادى مهنى، تضم فصلين و44 طالبا.

22- إجمالى عدد مدارس التربية الخاصة بأنواعها على مستوى المحافظة 61 مدرسة.

23- مدرسة واحدة ثانوى عام تربية خاصة تضم 3 فصول، و 17 طالبا، و 9 مدرسين.

24- يوجد 6 مدارس إعدادى تربية خاصة، تضم 21 فصلا، و 207 طالبا، و 51 مدرسا.

25- وصل عدد المدارس الإبتدائية تربية خاصة إلى 39 مدرسة، تضم 222 فصلا، و 1726 طالبا، و 421 مدرسا.

26- عدد مدارس الثانوى الفنى تربية خاصة هو 4 مدارس، تضم 13 فصلا، و 169 طالبا، و 46 مدرسا.