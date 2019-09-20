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وزير بريطانيا لشئون "بريكست": هناك رغبة مشتركة مع الاتحاد الأوروبى لاتمام الاتفاق

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 04:28 م
وزير بريطانيا لشئون "بريكست": هناك رغبة مشتركة مع الاتحاد الأوروبى لاتمام الاتفاق ستيفن باركلى
لندن /أ ش أ/

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قال ستيفن باركلى، وزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست"، إن هناك "رغبة مشتركة" بين بلاده والاتحاد الأوروبى على إتمام "بريكست".

وذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية، أن تصريحات باركلى جاءت خلال لقائه، اليوم الجمعة، مع ميشال بارنييه، كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى فى مسألة "بريكست"، مضيفا أن الفرق التقنية ستجتمع مجددا الأسبوع القادم.

وذكر أن الاتفاق حول طبيعة الحدود بين أيرلندا الشمالية، التابعة للتاج البريطانى، وجمهورية أيرلندا بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبى تشكل عائقا أمام إتمام الاتفاق، خاصة مع اقتراب الموعد المحدد للمغادرة فى 31 أكتوبر القادم.

 


ستيفن باركلى

بريطانيا

بريكست

الاتحاد الاوروبى

البريكست

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