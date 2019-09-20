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وزارة الطيران تفتتح غرفة الكاميرات المركزية بمطار القاهرة الدولى

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 11:00 م
وزارة الطيران تفتتح غرفة الكاميرات المركزية بمطار القاهرة الدولى غرفه الكاميرات المركزيه بمطار القاهرة الدولى
كتب أحمد مصطفى

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افتتحت وزارة الطيران اليوم الجمعة غرفة الكاميرات المركزية والتى تأتى فى إطار تنفيذ خطة الوزارة الاستراتيجية من أجل إحكام وتطوير الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطارات المصرية.  
 
وتعد غرفة كاميرات المراقبة المركزيه بمطار القاهرة الدولى والمزودة بعدد أكثر من  (2500) كاميرا  موزعة على كافة مواقع العمل  بالمطار  و جميع المنشآت الحيوية والطرق وتعمل هذه الكاميرات على مدار الـ24 ساعه وتسجل كافه  الأحداث ويمكن استرجاعها فى اى وقت   وذلك بهدف السيطره على جميع منافذ ومداخل ومخارج  مطار القاهره وتأمين الأسوار  والمنطقة المحيطة بالمطار  ومتابعه جميع مناطق إنتظار السيارات داخل المطار وجميع المنشآت  ، ومتابعة حركة التشغيل و كذا نقل البضائع ومنطقة تحركات الطائرات والمعدات الأرضية  بالمهبط والمراقبة الدقيقة والمستمرة لجميع تحركات العاملين بالمطار والركاب ومتعلقاتهم الشخصيه منذ دخولهم المطار وحتى استقلالهم الطائرات والعكس .
 
هذا وتضم غرفة المراقبة قاعة كبيرة مزودة بشاشات عملاقة  وهى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة فى هذا المجال  وذلك لإدارة المشهد الأمني لجميع مناطق المطار من خلال وسائل تقنيات حديثة تضمن السيطرة الأمنية الشاملة على المطار. 
 
كما انه ملحق بالغرفة إدارة  مركزية للأزمات والمتصلة مباشرة بجميع الجهات المعنية بالدولة للتعامل السريع مع  الأزمات حال ظهورها  ومعالجتها على الفور . 
 
فضلًا عن التأمين الكامل للأسوار الخارجية المحيطة بالمطار وتزويدها بالكاميرات الحرارية والرادارية  الحديثة والتى تعزز من الإجراءات الأمنية الإحترازية المطبقة .كما تم تزويد محيط المطار بالكامل وبوابات المطار بالكاميرات الحديثة التى تقوم بدورها الهام فى تأمين  المترددين على المطار منذ دخولهم من بوابات المطار .
 
 وتهدف هذه المنظومة الأمنيه الجديده احكام السيطرة الأمنية  داخل مطار القاهرة الدولى بما يضمن نظام مراقبة متكامل يغطى جميع الأماكن بالمطار  والمنطقة المحيطة به باستخدام أحدث الكاميرات الرقمية الثابتة والمتحركة بدرجة فائقة الجودة والتقنيه الحديثة التى ترصد أدق التفاصيل للمركبات والمعدات ومناطق العمل المختلفه داخل المطار .
 
وفى هذا السياق أكد وزير الطيران المدنى أن تعزيز المنظومة الأمنية تعد في مقدمة الأولويات والمهام الاستراتيجية التى وضعتها الوزارة نصب أعينها بما يحقق أعلى معايير الأمن والسلامة بالمطارات المصرية وكافة المنشآت التابعة للوزارة .
 
وجارى الانتهاء من إنشاء سور مباني جديد  حول محيط المطار لتأمين هذه المنطقة.
 
حضر  الافتتاح  المهندس أحمد فوزى رئيس  شركة ميناء القاهرة واللواء حسام اللقانى رئيس قطاع امن الوزاره ولفيف من قيادات وزاره الطيران المدنى .
 
وعقب الافتتاح قام وزير الطيران  بجولة تفقدية داخل مبنى الركاب 2 للإطمئنان على سير العمل و متابعة انسيبابيه حركه التشغيل بالمبنى، كما وجه سيادته بإستكمال أعمال التوسعات فى صاله السفر  وذلك لتسهيل الشركه ومطالب التشغيل للركاب المسافرين .
 
 
 
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وفى هذا السياق أكد وزير الطيران المدنى  أن تعزيز المنظومة الأمنية تعد في مقدمة الأولويات والمهام الاستراتيجية التى وضعتها الوزارة نصب أعينها بما يحقق أعلى معايير الأمن والسلامة بالمطارات المصرية وكافة المنشآت التابعة للوزارة .
 
.
 هذا وجارى  الانتهاء من إنشاء سور مباني جديد  حول محيط المطار  لتأمين هذه المنطقة.
 
حضر  الافتتاح  المهندس أحمد فوزى رئيس  شركة ميناء القاهرة واللواء حسام اللقانى رئيس قطاع امن الوزاره ولفيف من قيادات وزاره الطيران المدنى .
 
وعقب الافتتاح قام وزير الطيران  بجولة تفقدية داخل مبنى الركاب 2 للإطمئنان على سير العمل و متابعة انسيبابيه حركه التشغيل بالمبنى، كما وجه سيادته بإستكمال أعمال التوسعات فى صاله السفر  وذلك لتسهيل الشركه ومطالب التشغيل للركاب المسافرين .
 
 
 

وزارة الطيران

تامين

غرفة

كاميرات مركزية

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